Mehdi Bayat : "Le football belge ne s'est jamais aussi bien porté"

C’est le retour des Diables rouges. Les hommes de Martinez se retrouvent ce mardi pour préparer le match de vendredi. Quels sont leurs prochains objectifs cette année ? L’Euro est évidemment en ligne de mire… Mais le monde du football belge est également traversé par d’autres questions. Pour en parler, le président de l’Union belge de football, Mehdi Bayat, était l’invité de la matinale sur la Première.

Le Mercato se termine, et plusieurs joueurs se sont finalement décidés à revenir jouer en Belgique. Pour Mehdi Bayat, c’est évidemment de bon augure : "C’est un excellent signe, qui montre que le championnat belge se porte bien. Les clubs ont réussi à réattirer certains joueurs au pays, et c’est aussi un message positif envers l’extérieur. Je pense à Vincent Kompany, notamment, qui a une forte influence à l’étranger ". L’année s’annonce bien, explique-t-il, et à tous les niveaux : "Le football belge ne s’est jamais aussi bien porté que maintenant. Tant au niveau national, puisque l’équipe est la première au ranking mondial, et tant au niveau des clubs. Nous avons quatre clubs qualifiés ; deux en Champions League, et deux en Europa League. C’est assez exceptionnel comme année".

Le prochain défi de taille qui attend l’équipe belge, c’est bien entendu l’Euro, qui se déroulera l’été prochain. Est-ce le moment ou jamais, pour cette génération dorée belge, d’aller chercher une victoire ? "Je pense effectivement que le fruit est mûr", répond le président de l’Union. "Nous avons perdu à la coupe du monde cette demi-finale contre la France, et ça a été, je pense, un moment très important dans la tête des joueurs. Aujourd’hui, je pense que nous sommes prêts pour la victoire".

Un président aux multiples casquettes

On le sait, Mehdi Bayat est à la fois Président de l’Union et administrateur délégué du Sporting de Charleroi. En cumulant ces deux casquettes, n’y a-t-il pas un risque de conflit d’intérêts ? Pour sa part, il défend que non, et explique savoir faire la part des choses : "Il faut évidemment être capable de se positionner au-dessus de la mêlée… Chose que j’ai toujours essayé de faire. En fait, je suis aujourd’hui président de cette fédération, mais ça fait plus de trois ans que je suis au Conseil d’administration. Et vous savez, j’ai été élu à ce poste. Donc ça veut dire que les 15 membres sur 22 du comité exécutif qui ont voté pour moi ont jugé que je ne représentais pas un conflit d’intérêts".

Les suites du football gate

Le frère de Medhi Bayat, Mogi Bayat, a été très présent dans le Mercato. Or, il est inculpé dans l’affaire du football gate pour blanchiment d'argent. Il pourrait y avoir, à terme, un procès, pour lequel l’Union belge serait partie civile. N’y a-t-il pas à nouveau un risque de conflit d’intérêts ? "Je ne pense pas, répond Mehdi Bayat. Ce n’est pas la première fois qu’il y a un cas de figure dans lequel deux frères se retrouvent à l’opposé l’un de l’autre. Mais le plus important, c’est que tout le monde attend ce procès. Je pense qu’il serait bon qu’il arrive le plus rapidement possible, de manière à clarifier les choses. Et jusque-là la présomption d’innocence existe pour chacun".

D’après lui, le football gate a fait évoluer les mentalités. Il se dit conscient que le public attend plus de transparence, quitte à oser parler de chiffres importants : "Au départ, je voyais qu’il y avait comme un procès d’intention dès qu’on parlait d’argent, de gros montants, etc. Mais c’est la vérité du monde du football mondial. C’est comme ça. Et quand Neymar part pour 200 millions d’euros d’un club à l’autre, personne ne crie au scandale. Donc la Belgique est tout simplement aujourd’hui en train d’apprendre à communiquer sur ce genre de choses".

Le football féminin en priorité, sans connaître pour autant les joueuses

Le président de l’Union l’a annoncé comme l’une de ses priorités : le football féminin doit être dopé. Alors que se déroule ce soir le match Belgique-Croatie, il est demandé à Mehdi Bayat s’il est capable de citer le nom de trois joueuses de l’équipe nationale féminine. Il répond : "Je vais vous dire, très franchement, que non. Et c’est justement pour ça qu’il faut doper le foot féminin. On est en train de le faire. A Charleroi, il n’y a pas, par exemple d’équipe féminine, mais on est train de travailler là-dessus".