Une bande de voleurs de voitures et de coffres-forts démantelée

La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde a démantelé un gang responsable de vols de coffres-forts et des voitures à travers toute la Belgique, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde lundi soir. Six personnes ont été interpellées, dont cinq ont été placées sous mandat d’arrêt.

La police fédérale de Hal-Vilvorde était sur les traces de la bande depuis 2019 après plusieurs vols de coffres-forts dans des entreprises, mais aussi de voitures et de plaques d’immatriculation. Une enquête judiciaire avait été ouverte, lors de laquelle était apparu que cinq suspects étaient actifs à travers tout le pays. Ils agissaient à l’aide de voitures de sport munies de moteurs puissants leur permettant de semer la police. Ces véhicules étaient préalablement volés et entreposés dans différents garages en location.

Une cache à Wemmel

Les cinq suspects provenaient tous du milieu criminel bruxellois et se rassemblaient pratiquement quotidiennement dans un bâtiment à Wemmel qui leur servait à dissimuler leur matériel de cambriolage.

Dimanche 5 avril, 12 perquisitions ont été menées à Asse, Wemmel, Kapellen, Grimbergen, Vilvorde, Jette, Laeken et Evere. Les enquêteurs ont retrouvé des armes, des véhicules volés, des biens provenant de cambriolages, des objets de luxe ou encore de l’argent liquide.

Six personnes ont été interpellées dont cinq ont été placées sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction. Il s’agit de trois citoyens belges et de deux Roumains âgés de 26 à 48 ans et vivants à Asse, Grimbergen, Jette, Laeken et Evere.