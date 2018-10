Assesseurs absents sans justification: une directive fixe l'amende en transaction immédiate à 250 euros

Vous avez été désigné assesseur ou président de bureau de vote le 14 octobre ? Attention ! Manquer à votre devoir de citoyen risque bien de vous coûter cher. Une directive du collège des procureurs généraux fixe à 250 euros, en transaction immédiate, l’amende imposée aux absents sans justification.

Selon Christian de Valkeneer, procureur général de Liège et président du collège des procureurs généraux, l’objectif est d’uniformiser l’application de la loi sur tout le territoire, "On veut éviter que, dans certains arrondissements, on fasse des proposition de transactions à 150€ et que dans d’autres ce soit 450€. Il nous semble qu’avoir un montant unique est préférable".

"Il vaut mieux payer tout de suite"

Celui qui refusera de payer cette transaction se retrouvera, lui, devant le tribunal correctionnel : "Le juge est libre d’appliquer une sanction plus lourde. Il est donc préférable de s’en acquitter directement afin d’éviter de devoir payer son avocat et les frais du justice éventuelles", précise Christian de Valkeneer.

Lors des scrutins précédents, en moyenne 4000 à 6000 citoyens s'étant soustrait à leur devoir sont dénoncés aux divers parquets du royaume.