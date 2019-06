Une alliance entre le PS et la N-VA au fédéral ? Elio Di Rupo ne ferme plus la porte

Une attitude qui tranche avec celle tenue lors de la campagne électorale. Comme on peut l’entendre dans la vidéo ci-dessous, qui date du 20 mai dernier, Elio Di Rupo était catégorique : "Ce que nous disons avec clarté c’est que c’est soit la N-VA sans le PS, soit le PS sans la N-VA."

Monter avec ou sans la N-VA au gouvernement fédéral ? C’était la question posée ce jeudi matin à Elio Di Rupo sur les ondes de La Première. La situation est "pour le moment très complexe" a d’abord lancé le président du PS. "On voit bien qu’il y a eu des poussées très fortes des extrêmes, que ce soit dans le sud et dans le nord du pays." Conséquence : "Aujourd’hui il y a une dispersion des voix exprimées par les citoyens."

" Le 'Hedebouw show', ça suffit"

Quant au niveau régional, Elio Di Rupo tire à boulets rouges sur Raoul Hedebouw, le porte-parole francophone du PTB. "Le 'Hedebouw show', ça suffit, ça ne fait plus rire personne. Nous avons attendu 5h30 pour pouvoir les recevoir. Une fois qu'il était 19h30 quand il a appris que la RTBF était en direct, il a tout arrêté. Il a dit : 'Je n'ai pas de confiance en vous'. Il s'est précipité devant les caméras pour faire son show."

Elio Di Rupo qualifie l'attitude de Raoul Hedebouw d'"irrespectueuse et intolérable. On se croirait à l'époque de Staline". Au PS, on voit plutôt l'avenir wallon en vert. "Nous avons reçu de la part du mouvement Ecolo 20 propositions que nous sommes en train d'examiner. Ce sont les seuls qui sont venus avec des propositions concrètes. Nous sommes en train de les examiner."

Reste alors à trouver un troisième partenaire pour la Wallonie et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Je ne ferme la porte à aucun parti démocratique", confirme Elio Di Rupo. Il critique au passage le MR qui "ne s'est pas rendu compte à quel point il a porté atteinte à l'équilibre social, à quel point il a dégradé la qualité de vie des citoyens". Selon lui, il y a une "très grande rancœur à l'égard du MR".

