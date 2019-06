Une alliance entre le PS et la N-VA au fédéral ? Elio Di Rupo entrouvre la porte

La situation est "pour le moment très complexe" avait déclaré Elio Di Rupo plus tôt dans la matinée. "On voit bien qu’il y a eu des poussées très fortes des extrêmes, que ce soit dans le sud et dans le nord du pays." Conséquence : "Aujourd’hui il y a une dispersion des voix exprimées par les citoyens."

Concrètement, si la N-VA abandonne ses revendications institutionnelles, pourrait-on envisager une alliance entre les deux partis ? "Ça peut être un autre univers. Mais dans l’état actuel je crois vraiment que nos citoyens demandent des solutions concrètes pour leur vie de tous les jours : le pouvoir d’achat, avoir des revenus supplémentaires, une protection en matière de soins de santé… Ils ne demandent pas du tout d’aller s’aventurer à nouveau dans une réforme institutionnelle. Il faut tout faire pour l’éviter."

"Je ne suis pas en train de lancer des exclusives"

En d’autres termes : "Je ne suis pas en train de lancer des exclusives", reconnaissait Elio Di Rupo face à notre journaliste Thomas Gadisseux. Il n’empêche, "il faut attendre que les informateurs puissent y voir clair. Nous sommes à la disposition des informateurs, mais pas à n’importe quel prix." Le chef de file des socialistes l’affirmait alors : "Nous essayons de faire en sorte qu’on puisse construire un gouvernement fédéral qui puisse gouverner sans avoir à traiter de questions institutionnelles."

Une attitude qui tranchait avec celle tenue lors de la campagne électorale. Comme on peut l’entendre dans la vidéo ci-dessous, qui date du 20 mai dernier, Elio Di Rupo était catégorique : "Ce que nous disons avec clarté c’est que c’est soit la N-VA sans le PS, soit le PS sans la N-VA." Du côté de la N-VA, avant les élections, on était moins catégorique... ou presque. "Si le PS veut laisser tomber beaucoup de ses revendications, on peut toujours parler", avait déclaré à la RTBF Jan Jambon (N-VA), le 23 avril dernier.