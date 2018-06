Une agence pour gérer 21 milliards d'euros de dette wallonne

Gérer la dette des pouvoirs publics, ce n'est pas une mince affaire. Ce sont, par exemple, des emprunts qu'il faut réaliser au bon moment et au prix le plus intéressant. Et pour faire cela au mieux, le Gouvernement wallon va créer un organisme qui va regrouper les cellules fiscales et financières de la Région et une nouvelle Agence de la Dette.

Experts

Le nom de cette structure, c’est "Centre Stratégique d’Expertise Fiscale et Financière". Elle devrait regrouper en priorité le personnel des cellules actuelles. Mais le ministre du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), n’exclut pas d’y adjoindre des experts extérieurs.

Pour quoi faire ?

L’idée, c’est de gérer plus efficacement les finances régionales. Et cela impose une haute expertise. Il faut en effet pouvoir décider en quelques heures de recourir ou non à tel ou tel type d’instrument financier.

Le système actuel est plus lent. Il suppose, pour chaque transaction importante, la signature du ministre. Dès que l’agence sera mise en route, le ministre supervisera plutôt.

L’avantage

Il y a longtemps que les gouvernements wallons successifs souhaitent cet instrument. Si les plans de Jean-Luc Crucke se concrétisent, tout devrait être en place pour le 1er janvier prochain. Comme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient aussi d’initier ce changement.

Avec une gestion plus pointue, la Wallonie devrait réaliser des économies substantielles. Cela devrait représenter probablement 10 millions d'euros par an sur la dette régionale, selon le ministre. Et si on y ajoute la dette logée dans les administrations publiques, on peut encore augmenter ce bénéfice.