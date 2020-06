Un troisième volet d'aides sur la table du conseil des ministres élargi ce samedi

Alors que le déconfinement se poursuit, le gouvernement continue de plancher sur le troisième volet du "plan fédéral de protection sociale et économique", entendez, les mesures de soutien pour aider notamment les entreprises et indépendants à encaisser le choc provoqué par le coronavirus.

Les différentes mesures préparées par le gouvernement ont déjà été discutées en conseil des ministres élargi (avec les dix partis associés aux pouvoirs spéciaux) le samedi 30 mai. Cette semaine a été consacrée à un travail plus technique sur les mesures et leurs modalités d’application et ce samedi 6 juin, l’ensemble repasse devant les ministres et présidents de parti pour les deniers arbitrages. Globalement, la plupart des mesures fait l’objet d’un accord.

Prolongation jusqu’au 31 août

En matière d’emploi, certaines mesures censées arriver à échéance seront prolongées jusqu’au 31 août. Ce sera le cas notamment pour :

– Le chômage temporaire pour force majeure dont les conditions ont été adaptées à la crise et à la fermeture de certaines entreprises pendant le confinement

– Le droit passerelle pour les indépendants qui leur permet d’avoir un revenu lorsque leur activité a été interrompue ou limitée à cause de coronavirus

– Le congé parental corona

Le gouvernement prévoit également d’autres mesures pour les entreprises, comme une réduction du précompte professionnel pour permettre de conserver du personnel mis en chômage temporaire ou encore une déduction fiscale des frais réalisés pour la protection des travailleurs (gel, gants, masques)et la mise en place d’un droit passerelle spécial pour accompagner la reprise d’activité des secteurs particulièrement impactés.

250 euros pour les plus faibles

Côté social, une prime de 250 euros pour certains allocataires sociaux est sur la table. Elle serait réservée aux bénéficiaires de la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées, la pension de survie), aux bénéficiaires du revenu d’intégration sociale ou encore d’allocations de revenu de remplacement pour personnes handicapées.

Incertitude autour du chèque Horeca

La demande était forte de la part du secteur, des mesures pour l’horeca sont également prévues. Certaines ne semblent plus faire débat au sein des partis, comme :

– La baisse de la TVA à 6% pour la nourriture et les boissons non alcoolisées et cela jusqu’à la fin de l’année

– Une déduction fiscale des frais de restaurant à hauteur de 100% (au lieu de 69% aujourd’hui) pour les entreprises et les indépendants

Reste une inconnue, la création de chèques Horeca (et culture) que les employeurs pourraient offrir à leurs travailleurs pour un montant total maximum de 250 euros par personne à dépenser d’ici le 8 juin 2021 dans les établissements Horeca (et culturel) du pays. C’est un peu l’équivalent du chèque repas que l’on connaît déjà, même si ici les dispositions fiscales ne sont pas encore claires. Ce projet cher au MR ne fait pas nécessairement l’unanimité au sein des 10 partis qui doivent donc trancher sur sa mise en place ou non ce samedi.

A noter, cela faisait longtemps, ce conseil des ministres se fera de manière déconfinée. Plus question de vidéo conférence comme c'était le cas ces dernières semaines, les ministres et président de partis prendront le chemin du Palais d'Egmont pour leur réunion.