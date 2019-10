Un trio de patrons d’entreprises pour mettre de l’ordre chez Nethys

C’est une information de nos confrères du Soir que nous avons pu confirmer à bonne source. Trois noms seront proposés pour constituer le nouveau conseil d’administration de Nethys. Il s’agit de Jean-Pierre Hansen, Bernard Thiry et Laurent Levaux. Ces trois-là sont trois patrons. Jean-Pierre Hansen a dirigé Electrabel, Bernard Thiry a dirigé Ethias, et il préside pour l’instant RESA. Le troisième, Laurent Levaux, préside Aviapartner et il a dirigé CMI avant qu’elle ne soit reprise par Pierre Myers, le même Pierre Meyers qui quitte maintenant le conseil d’administration de Nethys où arrivent les trois nouveaux.

Qui est venu les chercher ? Le gouvernement wallon nous a répondu l’un des trois, qui n’a pas souhaité d’interview. Le gouvernement wallon et aussi des Liégeois, sans qu’il précise de noms. Est-ce que ça lui fait peur de reprendre Nethys ? La réponse est "non, c’est un beau challenge". Qui va les nommer ? L’assemblée générale de Nethys, autrement dit les mêmes personnes que le conseil d’administration d’Enodia. Quand ? En principe vendredi. Quel sera son premier travail ? Recruter des directeurs pour remplacer ceux qui vont quitter l’entreprise. Parmi les partants, il y aura, en principe, le très controversé Stéphane Moreau.