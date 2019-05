Un tract électoral du socialiste Emir Kir crée la polémique

Après Ecolo, c’est au tour du PS d’être touché par une polémique autour d’un tract électoral. Sud Presse a révélé qu’un tract d’Emir Kir, le bourgmestre PS de Saint-Josse, et candidat à la Chambre, faisait réagir les réseaux sociaux depuis ce dimanche.

Sur ce tract, rédigé en turc et traduit par nos collègues, on peut lire des propos assez dur du socialiste envers le gouvernement Michel. « Pendant 5 ans, j’ai été témoin du massacre de ce gouvernement populiste de droite. », et d’accuser ce même gouvernement d’avoir « pointé du doigt les Musulmans sous prétexte de terrorisme ». Emir Kir revient également sur la question de l’interdiction de l’abattage rituel, « qu’ils veulent apporter partout […] et que nous avons réussi à empêcher à Bruxelles ».

Le MR, par la voix d’Eren Guven, chef de groupe MR au conseil communal de Jette, a qualifié ce tract de « communautariste et clientéliste ».