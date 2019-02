Un tax shelter pour l'industrie du jeu vidéo? L'idée commence à se concrétiser politiquement

La commission des Finances de la Chambre a approuvé mercredi une proposition de loi du CD&V et de l'Open Vld visant à étendre le tax shelter pour le cinéma et les arts de la scène à l'industrie du jeu vidéo. L'objectif est de donner un coup de pouce à ce secteur et de contrer la concurrence de l'étranger. Le texte doit encore être examiné en séance plénière.

L'industrie du jeu vidéo est en plein essor. Le chiffre d'affaires a atteint 108,9 milliards d'euros au niveau mondial en 2017, alors qu'il n'était encore que de 101,1 milliards d'euros l'année précédente. En Belgique, on a enregistré un chiffre d'affaires de 43,6 millions d'euros, pour les 80 studios de développement de jeux vidéo (principalement en Flandre, grâce au lancement du Gamesfonds en 2011). Chaque année, une quarantaine de nouveaux jeux sont développés.

Mais le député CD&V Roel Deseyn s'inquiète face à la fuite des cerveaux dans un secteur qui offre peu de perspectives en Belgique. De 30 à 40% de la matière grise fuient le pays chaque année, faute d'emplois. C'est la raison pour laquelle il a proposé, comme l'Open Vld, l'extension du tax shelter qui permet d'encourager le secteur fiscalement.

Le tax shelter est un incitant fiscal, permettant à des entreprises d'investir dans des œuvres (cinématographies et scéniques, actuellement), tout en bénéficiant d'un avantage fiscal.