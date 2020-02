Un tapis d'edelweiss à Bruxelles pour sensibiliser aux maladies rares

En Belgique, 500.000 personnes sont atteintes de maladies rares, dites aussi orphelines. A l'occasion de la journée internationale des maladies rares, un tapis d'edelweiss en papier a été déroulé dans les galeries royales St Hubert à Bruxelles. La coupole qui chapeaute les associations de patients entend ainsi sensibiliser le grand public et surtout les responsables politiques.

Créer des centres d'expertise

Pas moins de 6.100 maladies rares sont répertoriées. Trois quarts d'entre elles touchent les enfants."Depuis 2014, et le premier plan "maladies rares" du gouvernement Di Rupo, rien n'a vraiment changé pour le patient confronté à mille difficultés", explique Jonathan Ventura, porte-parole de RaDiOrg, la coupole des associations belges. "Il existe bien une expertise en Belgique, mais elle est éparpillée", souligne le porte parole. Pourtant, des centres d'expertise existe déjà en Europe, en France, notamment. Caroline Jacobs est la maman d'un adolescent atteint de narcolepsie. Elle cite en exemple Montpellier, où toutes les informations sont centralisées et étudiées. "Cela permet d'avancer dans les recherches mais aussi de faire profiter l'ensemble du corps médical" explique cette maman.

Le diagnostic n'est que le début du chemin

Certains patients ont attendu plusieurs années avant d'entendre un diagnostic. C'est le cas d'Elodie Hostiez, atteinte de la maladie de Devic, une maladie inflammatoire du système nerveux central et qui affecte les nerfs optiques et la moelle épinière. "J'ai cru que j'étais folle, il a fallu 8 ans avant qu'un médecin pose le bon diagnostic" raconte cette jeune femme. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Un médicament disponible en France, et qui pourrait la soulager, ne l'est pas en Belgique. Les associations luttent aussi pour une égalité d'accès à la thérapie et aux médicaments. Pour le patient, ou ses proches dans le cas d'un enfant, l'organisation de la prise en charge est un chemin souvent difficile et chaotique

Regrouper les consultations en un seul endroit

Ludivine Verboogen est membre du conseil d'administration de RaDiOrg et aussi la mère d'un jeune enfant atteint du syndrome de Marfan, une maladie génétique qui touche le cœur, le squelette, les yeux. Les patients et leurs proches doivent dénicher des spécialistes, multiplier les consultations, à des endroits et des jours différents. "Pour certaines maladies, il existe des consultations multidisciplinaires. En une seule journée, le patient voit tous les médecins spécialisés pour une maladie bien précise." explique cette mère très impliquée. "Cela change la vie des patients et cela permet aussi des diagnostics beaucoup plus rapides." Malheureusement, cette pratique est encore trop peu organisée.