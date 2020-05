Un "supplément Covid" sur votre facture de soins de santé? Maggie De Block s'y oppose

Surcoûts dans les factures pour cause de décontamination - JT 19h30 - 12/05/2020 On les appelle déjà les "suppléments covid-19". Des suppléments demandés par certains commerçants pour compenser les surcoûts de matériel ou de désinfection entraînés par l'épidémie de coronavirus. Ce type de supplément concerne déjà plusieurs professions et, malheureusement, les règles en la matière restent encore floues.