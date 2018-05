Un statut d'employé pour les accueillantes d'enfants: "On a une reconnaissance, il était temps !"

Depuis le 1er avril, 400 accueillantes d’enfants conventionnées à domicile bénéficient d’un statut d’employés, statut complet avec une protection sociale et des congés payés. Ça fait 30 ans que le secteur se battait pour cela et on est dans une phase pilote qui devrait conduire à reconnaître toutes les accueillantes d’enfants. Elles sont plus de 2600 en Wallonie et à Bruxelles. Mais pour les premières qui viennent de signer leur contrat, c’est évidemment un soulagement.

Corinne accueille quatre à cinq enfants tous les jours dans sa maison de Wasmes, près de Mons. Sa journée commence à six heures pour se terminer vers 18 heures. Aujourd’hui, elle vient de toucher son premier salaire, elle sait qu’elle aura droit désormais à des congés légaux notamment et à la mutuelle en cas de maladie. "Je suis un peu surprise qu’on n’ait pas bougé plus vite parce que les accueillantes sont fort demandées. Un parent sur trois met son enfant chez une accueillante. Pourquoi est-ce qu’on ne reconnaissait pas la valeur de notre travail ? Ça, on ne comprend toujours pas."

Depuis 10 ans qu’elle fait ce métier, Corinne pouvait compter sur l’aide de son mari quand il y avait moins d’enfants à accueillir, et donc moins d’argent qui rentrait à la fin du mois. "J’ai des jeunes collègues qui ont dû abandonner parce que financièrement elles n’arrivaient pas à joindre les deux bouts. On a une reconnaissance, et ça, c’est quand même quelque chose. Il était temps !"