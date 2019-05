Un sondage à 10 jours du scrutin: Ecolo en croissance, PS et MR sauvent les meubles

Elections régionales, fédérales et européennes. A 8 jours de ce triple scrutin, la vague verte se confirme en Wallonie et à Bruxelles. C’est ce qui ressort du dernier sondage publié par Le Soir-RTL-VTM et Het Laatste Nieuws. Le parti socialiste et le MR eux sauvent les meubles dans le sud du pays. En Flandre, le fait majeur est la remontée de l’extrême droite. Le Vlaams Belang redeviendrait le 3e parti au nord du pays.

Wallonie et Bruxelles : le PS reste le premier

Si le sondage devait se confirmer dans une semaine, le PS, bien qu’en recul, resterait le premier parti wallon, devant le MR en baisse aussi, tous deux premiers, comme en 2014, devant Ecolo, brillant troisième à 19%, avec 10 points de plus qu’en 2014. Devant le cdH et le PTB. Ce dernier progresse de 4 points par rapport à 2014. DéFi resterait, lui sous le seuil électoral (de 5%) en Wallonie. A Bruxelles, c’est Ecolo qui domine à 22%, soit 13 points de mieux qu’il y a 5 ans, devant le PS et le MR en fort recul. DéFi serait le 4e parti de la capitale. Ce sondage a toutefois été réalisé avant la polémique sur la publication du trac communautariste d’Ecolo.

Au nord du pays, la N-VA reste le premier parti

En Flandre, la N-VA resterait le premier parti, mais en passant sous la barre des 30%, à 28%, mais toujours avec une confortable avance de 10 points au moins sur le CD & V. Mais la surprise et la consternation viennent du troisième parti qui serait désormais le Vlaams Belang, l’extrême droite flamande, crédité de 15% et qui triplerait ainsi son résultat désastreux de 2014. Une progression déjà constatée lors des communales d’octobre. Par conséquent, Groen, bien qu’en progression, ne serait que le 4e parti à 12%, devant les libéraux et socialistes. Il y aura du sport pour constituer des nouvelles majorités.

Le sondage a été effectué auprès de 2522 personnes dans les 3 régions du pays. La marge d’erreur est de 3,1% en Wallonie et en Flandre… de 4,3% à Bruxelles.