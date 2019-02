Un service de sécurité externe contre les agressions aux guichets à la ville d'Anvers

La ville d'Anvers va mettre en place un projet pilote dans lequel les guichets de la ville et le guichet de l'Office des étrangers pourront être surveillés physiquement par un service de sécurité externe. Le collège des bourgmestre et échevins a donné son feu vert vendredi. Selon les autorités de la ville, le personnel au guichet doit régulièrement faire face à des comportements indésirables et des agressions de la part de citoyens.

Dans les deux guichets les plus fréquentés, au centre-ville et à Deurne, la surveillance aura un caractère permanent pendant toute la durée du projet pilote, jusqu'en septembre. Le bureau des étrangers est également concerné. Selon la ville, "les procédures complexes et incertaines, les annonces négatives ou encore l'aspect linguistique rendent parfois la communication difficile. Cela entraîne souvent des tensions." Pour les autres guichets, le service de sécurité pourra être appelé pour une période précise, après un incident ou lors de contacts avec des personnes pour lesquelles un risque d'agression est jugé possible.

"Il est important que nos employés puissent effectuer leurs tâches en toute sécurité", estime l'échevine du Personnel Nabilla Ait Daoud (N-VA). "La tolérance zéro à l'égard des agressions et de la violence à l'encontre du personnel de la ville est donc impérative."

La ville souligne également son intention de prévenir les comportements indésirables et les agressions par d'autres moyens. Cela peut passer par des conseils ou une formation pour faire face à l'agression. Il existe aussi une ligne téléphonique directe et la ville fournit une assistance psychosociale et juridique si nécessaire.