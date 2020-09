Un secrétaire d'Etat au Covid-19 : c'est quoi un secrétaire d'Etat dans un gouvernement ?

Faut-il nommer un secrétaire d'Etat en charge du Covid-19 dans le prochain gouvernement Vivaldi ? C’est ce que demandent des experts scientifiques flamands dont Maarten Vansteenkiste, psychologue, Pierre Van Damme, épidémiologiste ainsi que le professeur en biostatistique Geert Molenberghs. Mais c’est quoi un secrétaire d'Etat tout d’abord, dans un gouvernement en Belgique ? Quelle est la différence entre un secrétaire d'Etat et un ministre ? Quelle est la différence avec un ministre d’Etat ? Et un secrétaire d'Etat chez nous, c’est comme un secrétaire d'Etat aux Etats-Unis ? Combien sont-ils ? Prenons un gouvernement fédéral belge. Comme le veut la Constitution, celui-ci ne peut compter plus de 15 ministres, avec une répartition équitable entre ministres francophones et ministres néerlandophones. Le Premier ministre ou la Première ministre n’est pas pris en compte : il ou elle est asexué(e) linguistiquement. Chaque ministre gère une compétence fédérale. Mais à côté des ministres peuvent être nommés – ce n’est pas une obligation – des secrétaires d’Etat, sans limite en nombre. Ceux-ci dépendent d’un ministre ou du Premier ministre et sont en charge d’une ou plusieurs compétences cette fois-ci plus spécifiques, parfois techniques. Exemples : Theo Francken (N-VA) dans le gouvernement Michel Ier qui avait en charge l’Asile et la Migration et dépendait du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) ; Philippe Courard (PS) sous le gouvernement Di Rupo qui avait en charge les Affaires sociales, les Familles et les Personnes handicapées et dépendait de la ministre de la Santé Laurette Onkelinx (PS) ; Bernard Clerfayt (DéFi), entre 2008 et 2011, en charge de la Lutte contre la fraude fiscale dépendant du ministre des Finances Didier Reynders (MR). Le secrétaire d'Etat au Covid-19, souhaité par les experts cités plus haut, n’aurait donc que cette attribution et dépendrait en toute logique du ministre de la Santé ou du Premier ministre. Le Roi nomme et révoque les ministres, selon la Constitution. Et tout comme les ministres, les secrétaires d’Etat prêtent serment devant le Roi.

Theo Francken, en 2014, prêtant serment devant le Roi Philippe, après la formation de la Suédoise. - © YORICK JANSENS - BELGA

Quel est leur salaire ? En termes de rémunérations, comme l’analyse le CRISP (Centre de recherche et d’information sociopolitiques), le secrétaire d'Etat perçoit à peine moins qu’un ministre : 10.702 euros nets par mois contre 11.150 euros pour un ministre et 11.477 euros pour le Premier ministre. Font-ils partie du Conseil des ministres ? Les secrétaires d’Etat ne font pas partie du Conseil des ministres. "Formellement, les secrétaires d’Etat n’assistent au Conseil des ministres que pour l’examen des dossiers pour lesquels ils sont compétents ou qui les concernent particulièrement", explique le site de la Première ministre sortante, Sophie Wilmès (MR). "Officiellement, ils ne sont donc pas membres du Conseil des ministres. Dans la pratique, il arrive parfois que les secrétaires d’Etat assistent à la totalité de la séance du Conseil des ministres. La distinction faite par le passé entre Conseil des ministres (composé uniquement de ministres) et Conseil du gouvernement (avec les secrétaires d’Etat) a ainsi disparu." Quand sont-ils apparus pour la première fois ? Dans l’histoire politique belge, la fonction de secrétaire d'Etat n’a pas toujours eu cette dénomination. Avant le gouvernement Eyskens III (1958-1960), le gouvernement belge ne compte que des ministres. Après le remaniement de 1960, apparaissent des ministres-sous-secrétaires d’Etat dont les premiers seront notamment Willy De Clercq, Roger de Looze… Sous le gouvernement de Théo Lefèvre (1961-1965), changement d’appellation et place aux ministres-adjoints (Henri Deruelles, Hendrik Fayat). Avec le très bref gouvernement Harmel (1965-1966), retour des ministres-secrétaires d’Etat (Paul de Stexhe, Albert De Clerck…). C’est à partir du gouvernement Gaston Eyskens V (1972-1973) qu’on parlera définitivement de secrétaires d’Etat.

C'est après le remaniement de 1960 au sein du gouvernement Eyskens qu'apparaissent les ministres-secrétaires d'Etat. - © BELGAIMAGE

Seulement dans le gouvernement fédéral ? On retrouve des secrétaires d’Etat dans deux des six gouvernements que compte la Belgique à savoir le fédéral, celui de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région bruxelloise (hors collèges-gouvernements de la VGC et de la Cocof), de la Région flamande et de la Communauté germanophone. La loi spéciale de janvier 1989 créant la Région bruxelloise prévoit explicitement que son gouvernement doit être composé de quatre ministres (deux francophones, deux néerlandophones) hors ministre-président et de trois secrétaires d’Etat (un néerlandophone minimum). Dans le gouvernement Vervoort actuel, les trois concernés sont Barbara Trachte (Ecolo), Nawal Ben Hamou (PS) et Pascal Smet (sp.a – One. brussels). A Bruxelles, ministres et secrétaires d’Etat forment l’exécutif bruxellois et se réunissent tous ensemble chaque jeudi matin.

Le gouvernement bruxellois compte trois secrétaires d'Etat. - © THIERRY ROGE - BELGA

Quelles différences avec les ministres d’Etat ? Ministre d’Etat est une fonction honorifique. C’est un titre décerné en général à des anciens ministres ou anciens Premiers ministres, voire des personnalités qui n’ont pas eu de responsabilités politiques directes. C’est une manière d’honorer leurs parcours et leur implication dans la conduite de l’état. Un ministre d’Etat n’a aucune fonction ou responsabilité officielle : il ne participe pas au conseil des ministres. Au mieux, il peut être consulté par le Roi en cas de crise politique. Les ministres d’Etat sont nommés par le Roi. Cette nomination est contresignée par le Premier ministre, qui propose en général l’octroi du titre. Les plus récents ministres d’Etat désignés dans notre pays sont Charles Michel, Frans Van Daele ex-chef de cabinet du roi Philippe mais aussi l’ancien chef de cabinet des rois Baudouin et Albert II, Jacques van Ypersele de Strihou. Quelles différences avec les secrétaires d’Etat américains ? Aux Etats-Unis, les "secretaries" sont en fait les ministres du gouvernement, appelé "cabinet". Pas de Premier ministre aux USA mais un président conseillé par ses "secretaries". Ils sont désignés par ordre de succession au président s’il venait à ne plus pouvoir assumer ses fonctions. Dans ce cabinet, on retrouve, après le président, le Vice-président puis le secrétaire d'Etat, le "secretary of State", en charge du département d’État aux Affaires étrangères. C’est le chef de la diplomatie de la première puissance mondiale. Chez nous, on parlerait d’un ministre des Affaires étrangères. L’actuel secrétaire d'Etat américain de Donald Trump est Mike Pompeo. Le gouvernement britannique fonctionne sur le même principe, à ceci près que le cabinet est dirigé par le Premier ministre.

Mike Pompeo, secrétaire d'Etat américain aux Affaires étrangères. - © PATRICK SEMANSKY - AFP

Quelles différences avec les secrétaires d’Etat en France ? En France, les secrétaires d’Etat ont à peu de choses près les mêmes fonctions que les secrétaires d’Etat belges. Ils ne siègent pas au Conseil des ministres, mais y participent lorsqu’un de leurs points est abordé. En France, jusqu’au Régime collaborationniste de Vichy, les ministres ont été appelés ministres-secrétaires d’Etat. A différentes périodes de l’histoire française, on a également vu apparaître la fonction de sous-secrétaires d’Etat. Toujours chez nos voisins, une fonction exécutive existe entre le ministre et le secrétaire d'Etat, c’est celle de ministre délégué. Celui-ci est sous l’autorité d’un ministre ou du Premier ministre. Le gouvernement de l’actuel Premier ministre Jean Castex compte 42 membres dont 14 ministres délégués et 12 secrétaires d’Etat.

En France, le gouvernement de Jean Castex compte 12 secrétaires d'Etat. - © LUDOVIC MARIN - AFP