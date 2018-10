Un sas d'accréditation sera installé dans tous les commissariats d'ici 2029

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon souhaite qu'un sas d'accréditation soit installé dans tous les commissariats d'ici 2029, selon une circulaire mentionnée samedi dans Le Soir.

Le ministre Jambon a "jugé opportun de travailler en priorité sur la définition d'un concept de sécurisation pour le point le plus exposé au sein des bâtiments de police : la zone d'accueil", selon la directive ministérielle adressée aux syndicats policiers, aux administrations communales, provinciales et à la police fédérale.

Il demande aux zones de police qu'à l'horizon 2029, tous les commissariats soient équipés d'un sas d'accréditation placé sous vidéosurveillance. Il s'agit d'une zone indépendante et séparée du bureau d'accueil par laquelle tout visiteur sera obligé de passer s'il veut accéder au guichet et pouvoir glisser ses papiers d'identité dans le passe-documents. De l'autre côté de la vitre, la personne en charge de l'accueil des visiteurs disposera d'un bouton panique et d'un bouton-poussoir pour ouvrir la porte donnant accès à la salle d'attente. Les visiteurs seront d'ailleurs invités à s'adresser au personnel à travers un système de vidéophone.

Le texte précise aussi quelles sont les normes techniques auxquelles devront répondre les nouvelles installations. En option, et selon les besoins, les zones pourront intégrer au projet une salle d'attente et un local de fouille.

Pour les bâtiments de police existants, les entités disposent d'un délai de 10 ans à partir du 1er janvier 2019 pour se mettre en conformité.