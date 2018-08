Un samedi partagé entre soleil et nuages

Des nuages arrivent sur le bord de mer ce matin mais ailleurs le soleil brille généreusement sous un petit vent orienté Ouest-Sud-Ouest.

Cette après-midi, une perturbation présente sur les iles britanniques tentera de s’introduire chez nous mais sera repoussée par l’anticyclone. Conséquence, un temps sec partout mais un ciel chargé à l’Ouest de l’axe Charleroi – Anvers. Mais à l’Est de cette ligne, le ciel sera plus dégagé et le soleil dominera. Les températures : 20 à 21° sur les hauteurs et à la mer, 22° à Bruxelles et 23 à 24° ailleurs.

Dans le courant de la nuit, la couche nuageuse devrait se morceler mais des nuages bas se formeront sur l’Ouest et le Centre du pays. Les minimas seront compris entre 11 et 14°.

Demain, dimanche, on s’attend à de belles éclaircies au Sud du Sillon Sambre et Meuse mais ailleurs le ciel sera bouché avec juste quelques rares apparitions du soleil. Dans l’après-midi, on aura comme aujourd’hui un dégradé nuageux. Un soleil généreux à l’Est et, plus on ira vers la mer, plus la couche nuageuse sera épaisse. Le thermomètre sera à la hausse : de 22° à Spa et à Ostende à 25° pour Arlon, Liège, Wavre et Namur.

Lundi, le temps va se gâter. Ce sera une journée nuageuse, avec un risque d’averses sur toutes les régions. On pourra avoir une petite éclaircie en fin d’après-midi mais rien n’est moins sûr. Le vent sera modéré avec des rafales de 30 à 50km/h. Les températures, quant à elles, vont fléchir : de 20 à 24°.