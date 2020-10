Un quiz pour tester vos connaissances en matière de sécurité routière

L’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) organise du 15 octobre au 15 novembre une nouvelle édition de son Quiz de la route. Actualisé chaque année, il permet aux citoyens et aux entreprises de tester et de mettre à jour de manière ludique leurs connaissances en matière de sécurité routière.

Les participants sont invités à répondre à dix questions à choix multiples, qui portent sur des sujets liés au Code de la route, à la sécurité routière et à la mobilité. Ils disposent de 40 secondes par question pour répondre, puis la bonne réponse s’affiche avec un mot d’explication.

L’an dernier, 56.000 personnes s’étaient prêtées au jeu. "Toutefois, il est à noter que le niveau de connaissance était à la baisse", fait remarquer l’AWSR dans un communiqué. "Seuls 62% des participants ont obtenu le score de 11/15, tandis qu’ils étaient près de 71% à l’obtenir en 2018." Ce constat renforce donc l’intérêt du quiz, selon l’agence, puisque celui-ci vise à faire prendre conscience de ses lacunes et à se mettre à jour quant au Code de la route, qui évolue chaque année.

Les participants ayant obtenu un score minimum de 7/10 peuvent s’inscrire à un concours pour tenter de remporter un vélo électrique ou l’un des autres prix, comme des séjours à Pairi Daiza ou des entrées à Adventure Park.

Les entreprises peuvent également participer. L’AWSR, en collaboration avec l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), leur propose d’inciter leur personnel à rafraîchir leurs connaissances en termes de sécurité routière. À l’issue du quiz, elles bénéficieront d’un rapport particulier, afin d’en faire un outil interne de sensibilisation.

Le Quiz de la route est le résultat d’une collaboration entre les agences régionales en charge de la sécurité routière, soit l’AWSR et le VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) du côté flamand. Il est donc disponible en ligne, en français et en néerlandais, via www.quizdelaroute.be et www.degroteverkeersquiz.be.