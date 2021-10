Un projet de loi belge voudrait que le cryptage puisse être désactivé sur WhatsApp: des experts tirent la sonnette d'alarme

Une septantaine d'experts en cybersécurité et d'organisations internationales actives dans la défense des droits fondamentaux et d'un internet libre, ouvert et sûr tirent la sonnette d'alarme au sujet d'une nouvelle loi belge actuellement en préparation sur la conservation des données dans le secteur des communications électroniques, rapportent Le Soir et L'Echo mardi.

Le projet de loi exige des applications de messagerie cryptée comme WhatsApp de permettre de déchiffrer ce qui est échangé par certains utilisateurs, sur demande des forces de l'ordre, et avec l'accord d'un juge d'instruction. Autrement dit, les fournisseurs de services seront obligés de "désactiver" le cryptage pour certains utilisateurs.

Dans une lettre ouverte adressée aux ministres fédéraux Vincent Van Quickenborne (Open VLD, Justice), Ludivine Dedonder (PS, Défense) et Petra De Sutter (Groen, Télécommunications), ces experts et ONG estiment que le projet de loi porte atteinte à la sécurité et la protection de la vie privée offerte par le chiffrement de bout à bout et serait même "l'une des plus dangereuses d'Europe".