Un Premier ministre, à quoi ça sert en Belgique ?

Les partis de la coalition Vivaldi vont accoucher d’un gouvernement à la tête duquel se trouvera un Premier ministre, le chef de cet exécutif fédéral. Mais à quoi sert un Premier ministre en Belgique ? Quelles sont ses compétences et sa réelle influence ?

Depuis quand existe la fonction ?

D’abord, depuis quand existe cette fonction de Premier ministre dans notre pays ? Officiellement, elle remonte au lendemain de la Première guerre mondiale. En 1918, le Premier ministre belge obtient enfin un cabinet et peut s’entourer d’une équipe. Léon Delacroix est le premier Premier ministre belge, désigné le 21 novembre 1918.

Avant cette date, le Premier ministre, le "chef du cabinet ministériel" comme on le qualifiait, était un ministre parmi les autres, détenteur d’une compétence spécifique (Affaires intérieurs, Economie, Affaires étrangères…). Sa particularité, outre celle d’avoir formé le gouvernement et de gérer ensuite son propre portefeuille, était de coordonner le travail de l’équipe ministérielle et d’en faire rapport à Roi, notamment en son absence. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, mais à partir de 1830 et la création de la Belgique, le Roi préside les conseils des ministres.

Le Souverain va s’effacer progressivement au profit du Premier ministre dont le titre est donc créé officiellement en novembre 1918. A l’époque toujours et jusqu’en 1949 avec Paul-Henri Spaak, "le Premier ministre cumule sa charge avec un autre portefeuille", comme l’explique le site de la Première ministre actuelle Sophie Wilmès (MR). Cela peut occasionnellement être le cas aujourd’hui, mais la charge est alors très réduite (l’accord de coopération Etat fédéral-Bruxelles et les institutions culturelles fédérales pour Sophie Wilmès aujourd’hui).

"Après la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre s’affirme en tant que chef du gouvernement. Sa fonction devient également plus complexe. Comme il est généralement à la tête d’une coalition, il doit jouer un rôle de conciliateur entre des ministres issus de différents partis", ajoute le site en précisant qu’il faudra attendre 1970 pour que le titre de Premier ministre soit enfin reconnu par la Constitution belge. La quatrième réforme de l’Etat de 1993 (dite de la Saint-Michel) liera "expressément la fonction de Premier ministre à la formation ou à la démission des gouvernements".

Pour l’anecdote, c’est Charles Rogier qui a exercé la fonction pendant le plus de jours, 5614 exactement, en deux périodes (d’août 1847 à octobre 1852 et de novembre 1857 à janvier 1868). Vient ensuite Wilfried Martens dans l’histoire récente, entre mars 1979 et mars 1981 et entre décembre 1981 et mars 1992.