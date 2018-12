Un pont impressionnant au centre de Namur: la première pièce a été installée

Elle mesure 35 mètres de long, et pèse quelques tonnes. La première partie métallique du pont de la gare de Namur vient d'être installée. Un pont qui culminera à 42 mètres de haut, et qui changera visiblement le paysage du quartier de la gare.

Un pont "made in Wallonie"

Ce pont s'inscrit dans le projet d'une gare multimodale à Namur. La nouvelle gare des bus s'installera pour l'été 2019 au-dessus de la gare ferroviaire. Il s’agit d’un chantier à plus de 50 millions d’euros qui va changer la vie des usagers. Mais pour permettre aux bus d'accéder au toit de la gare, il faut construire une rampe et un pont.

C'est l'entreprise andennoise Techno Métal qui s'est chargée de la construction de l'ouvrage d'art. "C'est le pont le plus difficile que j'ai dessiné", confie Eric Fisenne, le dessinateur industriel de l'entreprise. "Sa géométrie est vraiment complexe car il est courbé". Un travail difficile qui a mobilisé 35 personnes à temps plein et plus de 10.000 heures de travail. Mais le pont commence enfin à prendre forme. "C'est un soulagement, car c'est toujours un stress de manier des pièces aussi grandes et lourdes. Il faut faire preuve d'une extrême précision", explique Eric Deneil, co-fondateur et directeur technique.

Les pièces du pont et de la rampe vont être acheminées dans les mois à venir. L'ouvrage devrait être terminé pour l'été prochain.