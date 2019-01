Un podium 100% scandinave à la 17e finale mondiale du Bocuse d'Or

Le Danemark a remporté la 17e finale mondiale du Bocuse d'Or, a annoncé mercredi soir Jérôme Bocuse, le nouveau président du concours gastronomique biennal. Au total, 24 pays-candidats ont accompli les épreuves de 5h35 qui se tenaient mardi et mercredi dans le cadre du salon Syrha (26-30 janvier) à Lyon. L'équipe belge, arrivée huitième, n'est donc pas montée sur le podium malgré les attentes de son chef Lode De Roover. La Suède et la Norvège ont respectivement remporté les Bocuse d'argent et de bronze.