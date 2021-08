Un plan fédéral Handicap : pour favoriser une pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la société d’ici 2024

"Les ministres et secrétaires d’État sont désormais responsables de l’élaboration et la mise en œuvre de leurs propres mesures. Le Gouvernement réaffirme ainsi sa volonté ferme de faire de l’inclusion l’un des marqueurs forts de sa politique, précise Karine Lalieux. Les personnes en situation de handicap font face à des défis particuliers dans notre pays, avec notamment un risque de précarité plus élevé que le reste de la population et un accès difficile au marché du travail. La Belgique a encore un long chemin à parcourir, mais ce nouveau plan d’action accélérera les réformes nécessaires."

Le plan détaille d’abord les obstacles auxquels sont confrontées au quotidien les personnes en situation de handicap en Belgique, pour ensuite proposer des mesures qui devront les supprimer sous cette législature. Cela concerne tous les aspects de la vie : gestion de la crise sanitaire, soins de santé et protection sociale, travail et emploi, accessibilité, mobilité, lutte contre la discrimination, participation à la vie culturelle et aux sports, etc.

Le plan fédéral Handicap compte 145 engagements destinés à favoriser une pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société d’ici la fin de la législature. Le tout a été élaboré en étroite collaboration avec l’ensemble des ministres et secrétaires d’Etat, soutenus par les organisations représentatives des personnes en situation de handicap (Conseil supérieur national pour les personnes handicapées et Unia).

Il y a plus de 675.000 personnes en Belgique dont le handicap est reconnu par la DG Personnes handicapées, "soit 6% de la population belge", note la ministre socialiste. Malgré la législation existante, et l’inscription dans la Constitution du droit aux "aménagements raisonnables", l’accès à l’emploi reste problématique pour une majorité des personnes handicapées. "En 2018, elles connaissaient un taux d’emploi de 31,6%. Et parmi ceux qui ne travaillent pas, un quart affirme vouloir travailler, mais que cela nécessiterait des aménagements que l’employeur ne fait pas", commente Karine Lalieux.

Exemple, aujourd’hui la technologie permet aux personnes malvoyantes de se servir d’un ordinateur. Pourtant, dans les administrations fédérales le taux d’occupation des personnes en situation de handicap n’atteint que 1,2%, soit trois fois moins que l’objectif prévu. Il faut étudier de "nouvelles formes d’emploi", peut-on lire dans le plan.

Pour la ministre en charge des Personnes handicapées, les récentes situations d’urgences lors des dernières inondations ont montré les lacunes : "Totalement révélateur. J’étais à Angleur lundi, et là j’ai eu des témoignages assez affolants de personnes qui étaient sourdes et malvoyantes et malentendantes et qui n’ont pas eu accès à l’information. Elles se sont retrouvées face à l’eau alors qu’elles n’avaient eu aucun message par SMS. Ce n’est pas acceptable, nous devons revoir les plans de gestion de crise".

D’autres mesures comme éliminer les risques de "double imposition" des parents d’un enfant porteur de handicap, ou encore créer un "pool" d’interprètes en langue des signes pour l’administration et veiller à ce que les bureaux de vote soient accessibles sont aussi au programme.

Le plan ayant été co-construit avec l’ensemble des ministres et secrétaires d’État, ils seront responsables des mesures à prendre dans leur département. Par exemple : l’accessibilité des trains, des cours et tribunaux, simplification administrative, etc. "l’ensemble des ministres ont participé au processus et ont eux-mêmes déterminé des mesures concrètes pour arriver à une société plus inclusive", explique Karine Lalieux.