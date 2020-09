Un parti politique contre les mesures Covid : les petits partis, est-ce que ça marche ?

Plus

L’association Folie Virus/Viruswaanzin se lance en politique. Celle-ci a annoncé avoir l’intention de présenter des listes lors des prochaines élections, en 2024. Elles se nommeront STOP, comme la RTBF vous l’a expliqué ce vendredi. L’objectif du parti : arrêter les mesures sanitaires actuelles, accusées de créer d’importants dommages collatéraux d’ordre social, économique et psychologique, et rétablir l’économie dans tous les secteurs. Bref, un parti non-traditionnel, né dans un contexte singulier, à la suite d’une pandémie et des décisions prises par le gouvernement fédéral pour enrayer celle-ci. Un jeune parti, un petit parti, qui n’est pas le premier à se lancer dans la grande et féroce arène du débat public. Les petits partis réussissent-ils toutefois à passer le cap et à faire entrer des élus dans les assemblées parlementaires ? Tour d’horizon dans l’histoire récente, en commençant par ces listes qui ont connu des succès électoraux, qui sont parvenus d’une certaine manière à influer sur les décisions politiques ou encore qui sont des émanations de mouvements étrangers.

DierAnimal et Agora : un élu chacun en 2019 C’est certainement l’exemple même du petit parti qui a réussi. Créé en 2017, DierAnimal se présente aux élections de 2019 et dépose 17 listes. Le programme : tous les êtres vivants, animaux compris, possèdent les mêmes droits. Le parti animaliste et antispéciste, bilingue et unifié, veut lutter principalement pour le bien-être animal, contre les expériences sur les animaux, l’abattage rituel… Contre toute attente, mais à la faveur d’un regroupement de petites listes (celles qui ont obtenu le moins de voix), DierAnimal parvient à faire entrer une élue au Parlement bruxellois, Victoria Austraet, 1385 voix. Mais un an plus tard, c’est l’exclusion. Victoria Austraet est écartée "pour manquements graves" selon la direction du parti. Il évoque "plusieurs situations problématiques mettant à mal les relations entre la mandataire et le parti lui-même" sans en dire davantage. Victoria Austraet n’a pas rendu son mandat à son ancien parti et siège comme indépendante. Elle continue à interpeller le gouvernement régional, exclusivement sur les matières animales. Le parti Agora, pour sa part, se présente pour la première fois en 2019 et décroche tout de suite un siège au Parlement bruxellois, dans le collège néerlandophone. Le député se nomme Pepijn Kennis. Il a obtenu 3629 voix. Pepijn Kennis et son parti militent pour la mise en place d’une assemblée populaire de 89 citoyens (soit le nombre de députés régionaux bruxellois actuellement) représentants l’ensemble des habitants de la région. A eux la charge de débattre des grands enjeux. Le nombre d’interventions parlementaires de Pepijn Kennis est limité jusqu’à présent : trois seulement, si l’on en croit le site du Parlement bruxellois. Pas de vote non plus afin de respecter l’unique point de son programme : la mise en place de cette fameuse assemblée populaire.

Parti Pirate : né en 2009 Le Parti Pirate s’est présenté à plusieurs élections chez nous en Belgique. Descendant du Parti Pirate européen, il prône le respect de la vie privée et une réforme de la propriété intellectuelle. Né en 2009, le parti Pirate belge (Partipiratepartij de son vrai nom) entend engranger le même succès que son parti père suédois, parvenu à faire entrer un élu au Parlement européen la même année. La formation se lance à l’assaut de son premier scrutin fédéral en 2010, à Bruxelles, en pleine crise politique autour de la scission électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Difficile de faire entendre ses arguments dans ce contexte, éloignés des aspirations premières de Pirate. Le résultat n’est que 0,16% soit 2200 voix dont 475 pour la tête de liste Jurgen Rateau. En 2012, lors des communales, Pirate parvient à présenter 14 listes (et 26 pour les élections provinciales). Le parti grandit mais ici aussi pas assez pour faire entrer un élu dans un conseil. A Louvain-la-Neuve, où le parti a été fondé, Lionel Dricot obtient 162 voix, à quatre d’un siège. Aux provinciales, Paul Boussu qui présente une liste à Tournai, obtient 3,42%. C’est le meilleur résultat du parti à ce jour. Pirate présentera encore des listes lors des régionales et fédérales de 2014 ainsi qu’en 2019. Au fédéral, Pirate obtiendra 7521 voix, 3026 voix à Bruxelles et 3612 en Wallonie.

Parti Pirate (131/366) - 10/05/2012 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le parti Vega Le parti Mouvement Vega naît en 2013. Idéologiquement, il prône l’écosocialisme, un mix rouge-vert et la participation citoyenne. "Parce que nous sommes socialistes, nous entendons transformer les structures de l’économie et de la société, notamment en utilisant les instruments de l’Etat pour contrer l’accumulation effrénée des richesses et les redistribuer de façon équitable", dit Vega dans son manifeste. "Parce que nous sommes démocrates, nous entendons soumettre l’ordre social à la délibération collective." Enfin, "parce que nous sommes écologistes, nous savons que tout acte a des conséquences et que la prudence doit guider nos politiques. […] Les institutions politiques, économiques ou culturelles doivent être des instruments au service de l’épanouissement des femmes et des hommes, de l’habitabilité des mondes qu’ils façonnent et de la préservation des écosystèmes dont ils dépendent." Vega n’a jamais véritablement "scoré" aux élections : en 2014, 0,17% aux régionales wallonnes, 0,51% aux régionales bruxelloises, 0,23% aux européennes. Pourtant, le parti a eu des soutiens de choix comme l’ancien député Ecolo et figure de la commission parlementaire Dutroux Vincent Decroly mais également Aléxis Tsipras, ancien Premier ministre grec. En 2019, Vega et le Mouvement de Gauche fusionnent et créent "Demain". Précisons qu’il faut distinguer le Mouvement Vega de la Coopérative politique Vega. Cette dernière, née en 2012 à Liège et composante du Mouvement Vega à sa création en 2013, a depuis quitté le navire en raison de dissensions internes. La Coopérative politique est menée par François Schreuer, ancien de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Il est conseiller communal à Liège depuis 2012 et introduit régulièrement des propositions par la suite adoptées (opposition au projet Médiaciné, résolution pour la fermeture de Doel 2 et Tihange 3…).

L'invité : V. Decroly, fondateur du mouvement Vega Rouges et Verts (345/366) - 11/12/2013 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Pro Bruxsel : un échevin à Watermael-Boitsfort Parmi les listes ayant tenté leur chance à plusieurs reprises, citons aussi Pro Bruxsel, en Région bruxelloise. Dans son programme, Pro Bruxsel réclame un enseignement multilingue, la reconnaissance de Bruxelles en tant que région à part entière, une politique de logement plus équitable, la promotion des moyens de transports alternatifs, la fin des discriminations entre Bruxellois… Pro Bruxsel n’est jamais parvenu à obtenir un siège tant à la Chambre qu’à la Région bruxelloise. Mais elle a obtenu un échevin, Jan Verbeke dans la commune de Watermael-Boitsfort depuis 2012.

Le Parti populaire Fondé en 2009 par l’avocat Mischaël Modrikamen et l’économiste Rudy Arnoudt, après la crise financière, le Parti Populaire connaîtra rapidement quelques succès électoraux. Il parvient dès 2010 à faire élire un député, Laurent Louis. En 2014, place à deux nouveaux députés, en les personnes de l’ancien PS Aldo Carcaci (Chambre) et d’André-Pierre Puget (Parlement wallon). Mais l’histoire du parti est surtout jalonnée de dissensions, de rivalités, d’exclusions, de claquements de porte… Laurent Louis est viré après six mois. Puis c’est Rudy Aernoudt qui s’en va, critiquant la main-mise de Modrikamen et la réorientation droitière du mouvement. En 2013, une dissidence se crée : le conseiller communal de Trooz Jean-Pierre Larose rejoint l’ancien vice-président Philippe Chansay Wilmotte. En 2015, André-Pierre Puget devient indépendant. En 2019, le PP s’écroule et n’obtient plus aucun élu. Mischaël Modrikamen, figure médiatique, arrête la politique dissout le parti. La Droite populaire tente depuis de créer un mouvement nouveau, fusion de La Droite d’Aldo-Michel Mungo, des Listes Destexhe et du Parti populaire).

L'Indiscret: Mischaël Modrikamen - 23/03/2014 Visionnez gratuitement les vidéos du programme L'indiscret en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Autres Pour présenter une liste aux élections, il "suffit" de récolter des signatures et un nombre minimal de candidats. En fonction de l’élection et de son niveau (régionales, législatives, européennes), le nombre de parrainages varie. Du coup, les petites listes peuvent assez facilement se faire une place sur le bulletin de vote. Parmi celles-ci, citons : BUB (Belgische Unie – Union belge), fondé en 2002, qui s’est allié avec les Listes Destexhe en 2019. La formation est classée à droite, tendance royaliste et conservatrice.

R.O.S.S.E.M, le parti libertarien de Jean-Pierre Van Rossem , ancien député, ancien homme d’affaires, condamné pour escroquerie. Ce mouvement a obtenu trois élus à la Chambre lors des élections de 1991.

, ancien député, ancien homme d’affaires, condamné pour escroquerie. Ce mouvement a obtenu trois élus à la Chambre lors des élections de 1991. Volt, mouvement paneuropéen qui a présenté des listes lors des élections de 2019.

qui a présenté des listes lors des élections de 2019. "Faire place nette" qui en 2014 récolte 15.000 voix à la Chambre. C’est le pendant hennuyer du Vlaams Belang .

. Le PP Parti des Pensionnés s’est présenté en 2014 à la Chambre. " La lutte politique pour obtenir une pension décente pour nos concitoyens est la source d’inspiration première de notre action et de nos efforts", dit le parti.

s’est présenté en 2014 à la Chambre. " Le parti Turquoise, avec 626 en 2019, prônait la lutte " contre le dogmatisme et l’étatisme ambiants auxquels aucun parti, en ce compris ceux qui se revendiquent du libéralisme, n’ose s’opposer".