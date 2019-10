Un os de discorde entre 250 gynécologues belges testés face à la ménopause

La ménopause, une étape parfois difficile dans la vie d’une femme. Elle ne se résume pas à l’arrêt des règles. Beaucoup de femmes souffrent de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes. Et pourtant seulement 20% d’entre elles en Belgique recourent à des THS (traitement hormonal de substitution).

Entre gynécologues et ménopause, il y a un os

Par ailleurs, si beaucoup de médecins (84%) acceptent de prescrire ces THS pour diminuer ces symptômes, très peu y songent pour prévenir un mal plus profond et silencieux : l’accélération de la perte osseuse en raison de la carence hormonale que constitue la ménopause. Or, il rend le squelette des femmes de plus en plus fragile et les conduit à terme à l’ostéoporose. Mais dans ce domaine, seul un spécialiste sur trois prescrit un traitement hormonal de substitution pour prévenir l’ostéoporose.

Et près de la moitié d’entre eux n’estiment pas que l’ostéoporose justifie le maintien d’un traitement hormonal de substitution à 62 ans. Tous ces chiffres ressortent d’une étude réalisée par la Belgian Menopause Society. Son secrétaire, le Docteur Serge Rozenberg, Professeur en Obstétrique et Gynécologie à l’ULB, Chef de département au CHU St-Pierre en déduit : "les traitements hormonaux de substitution soulèvent tant de passion, de rumeurs diverses et surtout beaucoup d’incompréhension dans le public."

Ths, les mal-aimés

Les THS ont mauvaise presse et la Belgian Menopause Society s’en étonne. En réalité, si les THS augmentent très légèrement les risques de thrombose, ou de cancer du sein, il ne s’agit que de trois cas/1000 supplémentaires par rapport à des femmes qui ne prennent pas de traitement hormonal de substitution.

En termes de médications alternatives prises en considération face à des signes d’ostéoporose, ce sont principalement du Calcium et de la Vitamine D qui sont prescrits par les spécialistes ainsi que des bisphosphates, dans une moindre mesure.

" Les traitements hormonaux de substitution ne sont, bien entendu, pas à prendre à la légère et nous avions spécifié au préalable dans notre enquête que les 2 femmes concernées n’y présentaient aucune contre-indication. Malgré cela, nous observons encore et toujours une certaine retenue de la part de nos confrères. " analyse le Professeur Rozenberg. " Il est, en outre, évident que l’ostéoporose n’est pas suffisamment considérée par les gynécologues. Elle nécessite pourtant une prise en charge adaptée afin d’en amoindrir les conséquences et ainsi améliorer la qualité du troisième tiers de vie des femmes, c’est-à-dire après la ménopause. "