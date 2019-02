Un nouveau tribunal pour juger les combattants syriens: est-ce faisable ?

Charles Michel (MR) et Gwendolyn Rutten (Open VLD) plaident en faveur de l’installation d’un tribunal international pour juger les Belges et autres Européens qui se sont battus aux côtés des combattants de l’État Islamique. Est-ce possible ?

Ce week-end, le président américain Donald Trump a appelé les pays européens à rapatrier leurs ressortissants retenus en Syrie. L’administration semi-autonome kurde, qui gère des territoires dans le nord de la Syrie en guerre, refuse de juger les étrangers et veut les renvoyer vers leurs pays d’origine.

Face à cette demande pressante de Washington, les pays européens n’ont toujours pas de réelles réponses coordonnées. L’Union discute, débat, mais ne décide pas.

En Belgique, le débat est aussi lancé. La famille libérale propose de mettre en place un tribunal international pour juger les combattants syriens. La professeure en droit à l’Université Saint-Louis, Diane Bernard, analyse la situation et envisage quatre possibilités.

1. La Cour pénale internationale de la Haye

En théorie, la Cour pénale internationale (CPI) de la Haye est compétente pour ce genre d’infractions. Différentes organisations comme Human Rights Watch ont en effet constaté des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. « Cependant, la CPI n’est compétente au niveau territorial. La Syrie et l’Irak n’ont en effet jamais ratifié le Statut de Rome », explique Diane Bernard.

Ce statut a été adopté lors de la Conférence de Rome du 15 juin au 17 juillet 1998. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 États : la Cour pénale internationale est alors officiellement créée. Depuis le 4 mars 2016, le nombre de pays à avoir ratifié le document est passé 123 pays.

Même si la CPI n’est compétente sur ces territoires, la professeure ne rejette pas pour autant cette piste : « Le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait lui défère l’affaire, comme ce fut le cas pour le Darfour. Ce n’est pas impossible, mais il faut l’aval de la Russie au sein du Conseil de sécurité… »

La région du Darfour se situe au Soudan et ce pays n’a effectivement pas ratifié le Statut de Rome. Pourtant, le Conseil de sécurité de l’ONU ayant déféré à la CPI la situation au Darfour, la Cour peut exercer sa compétence. Il a néanmoins fallu attendre 2008 pour que le Soudan accepte de mettre en place des tribunaux spéciaux pour juger les responsables présumés avec la collaboration de l’ONU et de la Ligue arabe.

2. Tribunal spécial

Diane Bernard envisage également une solution équivalente à celle des tribunaux spéciaux comme celui du Rwanda (TPIR) et de l’Ex-Yougoslavie (TPIY).

Ces tribunaux sont des exceptions dans le droit international qui ont été créés par le Conseil de sécurité. Ils jugent les faits en dehors des pays où les crimes ont été commis. « Le coût de ce type de tribunaux est vraiment élevé. Il faut recruter de nouveaux juges, construire de nouveaux bâtiments. C’est un choix compliqué : la population locale est éloignée », commente-t-elle.

3. Tribunal local

L’instauration d’un tribunal local serait également possible, mais, pour ce faire, il faudrait un pays stable sur le plan politique, ce qui est loin d’être le cas en Syrie. De plus, le régime du président Bachar el-Assad devrait faire preuve de volonté politique pour réaliser ce projet. « Scénario très improbable », selon Diane Bernard.

4. Tribunal internationalisé

Finalement, on pourrait imaginer la mise en place d’une juridiction locale/nationale, mais soutenue financièrement et logistiquement par la communauté internationale. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) et celui pour le Liban en sont des exemples. « Cela paraît intéressant puisque ça limite les coûts de tout le monde. Mais les procès n’aboutissent pas, la collaboration est peu efficace », regrette la professeure.

Alors que les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ont leur siège respectivement à La Haye et à Arusha, le TSSL siège dans le pays où les crimes ont été commis. Ce tribunal fait partie du système judiciaire sierra-léonais, même s’il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s’agit également d’une juridiction hybride, car elle associe droit international et droit national sierra-léonais.

Pourquoi maintenant ?

Diane Bernard s’étonne que les pays européens se préoccupent seulement maintenant du sort des combattants en Syrie alors que de nombreuses organisations internationales comme Human Rights Watch avait déjà dénoncé la situation depuis des années.

La spécialiste en droit international n’accorde pas beaucoup de chances de réussite à ces quatre scénarios : « Dans les années 1990, on a été porté par un grand espoir de justice. Mais, aujourd’hui, les observateurs sont critiques. Ces différents modes de justice internationale pénale ont tous été grosso modo soldés par un échec. Au mieux, ça s’enlise, au pire, c’est une catastrophe… »