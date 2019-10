Un nouveau site web de Fedasil pour mieux informer les demandeurs d'asile en Belgique

L'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Fedasil, a lancé jeudi un nouveau site web sur lequel des informations correctes et officielles sont fournies directement aux demandeurs d'asile en Belgique. Le but est de fournir un contrepoids face aux fausses informations qui circulent, selon un communiqué de presse de Fedasil.

Le nouveau site web (www.fedasilinfo.be) doit permettre aux personnes qui souhaitent demander la protection internationale en Belgique de trouver des informations objectives et fiables à ce sujet. Cela devrait permettre aux demandeurs d'asile de poser des choix éclairés quant à leur avenir, estime Fedasil. Il s'agit également de fournir un contrepoids face aux informations erronées de sources peu fiables.

Le site internet mobile est uniquement disponible en Belgique. Le site web est accessible en douze langues différentes: néerlandais, français, anglais, arabe, farsi, pachtou, russe, espagnol, albanais, turc, somali et tigrinien. Il existe également une version audio du site pour huit de ces langues.

Les informations sur le site sont divisées en huit thèmes différents: asile et procédure, habiter, vivre en Belgique, retour, travail, mineurs non accompagnés, santé et enseignement.