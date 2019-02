Un nouveau site pour "donner plus de transparence" à la Coopération belge

Le ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo a profité de cette occasion pour lancer le site openaid.be . Une plateforme qui donne un aperçu de l'ensemble des projets, programmes et organisations qui bénéficient d'un soutien de la DGD. Un outil destiné à améliorer la transparence de la politique de développement.

Ils étaient presque tous là... La profession de la Coopération belge, du moins institutionnelle, était réunie ce midi dans une grande salle du musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren : Direction générale de la Coopération au développement (DGD), Enabel (le bras technique de la Coopération) et BIO-Invest (bras financier), organisaient une réception du nouvel an.

Mis à part la transformation de la Coopération technique belge en ‘Enable’, nouveau nom de l’Agence belge de développement (CTB), le ministre a entrepris des réformes qui s’inscrivent dans la ligne de la tendance européenne. Désormais, il s’agit de favoriser l’entrepreneuriat afin de développer dans les pays partenaires, une économie plus durable, plus inclusive. Et pour se faire, il faut davantage impliquer le secteur privé.

De quoi faire grincer des dents les ONG qui dépendent des subventions de l’État. Il faut dire que depuis 2010, et la politique du gouvernement Michel a confirmé la tendance, le budget de la Coopération belge n’a cessé de diminuer (une baisse cumulée de 30%).

"On s’est dit qu’avec moins, on allait tenter de faire mieux", explique le ministre Alexander De Croo. "Nous avons dû faire un énorme effort pour rendre la Coopération au développement plus efficace".

Et malgré tout, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) "il a fallu innover pour trouver des sources de financement ", ajoute le ministre. " Nous avons multiplié les moyens financiers publics en impliquant davantage d’investissements privés ". Bio-Invest n’est qu’un des outils financiers qui répond à cette stratégie.

Les investissements privés doivent prouver leur efficacité dans l'Aide au développement

"C’est légitime de vouloir développer le secteur privé dans les pays partenaires de la Coopération belge, d’autant que la Belgique cible les pays les plus pauvres", réagit Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11 11 11, "Mais des études ont montré que seulement 5% des investissements privés mobilisés à l’échelle mondiale par l’Aide au développement, bénéficiaient effectivement à ces pays les plus pauvres ".

Le risque, contestent encore les ONG, c’est que de tels investissements mobilisés dans le cadre d’un partenariat public-privé lié à l’Aide au développement, soient motivés par des intérêts privés.

"La faiblesse de cette stratégie", ajoute Arnaud Zacharie "c’est qu’elle n’a pas encore défini des instruments susceptibles de développer un secteur privé local dans les pays les plus pauvres car ce secteur privé est absent".

Pour les ONG, cette stratégie nécessite d’être encadrée par des mesures garantissant le respect des principes d’efficacité de l’Aide publique, qu’elle apporte une réelle plus-value en termes de développement durable dans les pays qui en ont le plus besoin.

Car à ce stade, ce seraient les pays émergents, comme l’Inde ou la Turquie, qui bénéficieraient le plus de ces investissements privés, dans les secteurs qui présentent un intérêt économique (bancaires ou énergétiques) … Les pays pauvres, dans le besoin, n’en bénéficieraient pas.

Le ministre Alexander de Croo semble être à l'écoute de ces critiques puisque parmi les projets pilotes développés en partenariat avec le CICR (Comité international de la croix rouge) au Mali, au Niger et en RDC, "On a réussi à attirer des investissements privés dans ces zones difficiles, pour créer des centres de réhabilitation, afin de venir en aide aux gens qui ont besoin de prothèses", explique-t-il. "Je ne dis pas que c’est la seule solution. Mais c’est une manière de stimuler les moyens de financement".

"Ouf" de soulagement pour les ONG

Pour le moment, les réformes de l'Aide au développement n'iront pas plus loin. Le ministre Alexander de Croo a finalement renoncé à l'examen de son projet de loi en commission des Relations extérieures de la Chambre. Un projet de loi qui devait permettre d'ancrer légalement cette coopération avec le secteur privé, entre autres.

Plusieurs ONG étaient inquiètes des conséquences de cette nouvelle loi, notamment en matière de subsidiation. Trop de flou demeurait sur le rôle que joueraient à l'avenir des acteurs reconnus, comme le CNCD, ou sur l'importance accordée aux entreprises privées dans des pays peu avancés.

A l’avenir, le ministre souhaiterait que la Coopération belge au développement continue de capitaliser sur des thématiques comme l’égalité des genres, la santé reproductive et sexuelle ou encore la numérisation, outil privilégié de l’Aide au développement (applications, drones etc.). Mais les priorités seront la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.

Et puis, qui sait ? "En faisant mieux, en ayant montré l’efficacité de notre action, on pourrait désormais augmenter les budgets ", a-t-il conclu.