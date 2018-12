Pacte sur les migrations: un nouveau Conseil des ministres convoqué avant la fin du week-end

La grande explication au sein du gouvernement n'a toujours pas eu lieu. Le Conseil des ministres de ce vendredi n'a pas duré bien longtemps. La N-VA demande un conseil des ministres spécial concernant le Pacte sur les migrations de l'ONU. Et ce, avant la fin du week-end et le départ de Charles Michel à Marrakech.

Nouveau rebondissement dans la crise que connait la majorité fédérale : alors que depuis hier soir, circule l'hypothèse d'un mandat délivré par le "kern" au Premier ministre pour représenter le Parlement et non le gouvernement au Sommet de Marrakech lundi prochain, le Conseil des ministres s'est terminé sans que la question du Pacte ne soit abordée.

La N-VA a demandé qu'un Conseil des ministres spécialement consacré au Pacte soit mis à l'agenda, avant la fin du week-end. Et plutôt même ce vendredi ou samedi et donc le départ de Charles Michel au Maroc. Jan Jambon évoque ce vendredi ou samedi pour la tenue de ce Conseil des ministres spécial. La fin prématuré du Conseil des ministres et les discussions bilatérales indiquent que la situation au sein de la majorité suédoise reste critique.