Un nouveau Collège pour "lutter contre la fraude" est sur les rails

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a convoqué lundi soir une première réunion du "Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale" renouvelé. Ce collège réunit tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale et le dumping social, annonce ce mercredi son cabinet dans un communiqué.

"Une lutte efficace et ciblée contre la fraude nécessite une coopération, une coordination et un échange d’informations dans tous les domaines et à tous les niveaux : thématique, administratif et pénal", estime le ministre, qui préside ce Collège. "Le renouvellement du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale constitue une étape très importante."

"Travailler ensemble"

"En travaillant ensemble et en échangeant des informations dans tous les domaines et à tous les niveaux, nous resserrons les mailles du filet", conclut-il.

Le Collège réunit les administrations responsables de la fraude fiscale, sociale et économique, ainsi que la police judiciaire et la justice. Dans un premier temps, les plans d’action actuels seront coordonnés en vue de l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel 2021-2024 qui en constituera le prolongement. Au cours de la première réunion, les projets de plans d’action de l’Inspection spéciale des impôts (ISI), de l’Administration de la fiscalité (AGFISC) et du Service d’information et de recherche sociale (SIRS) ont été examinés.