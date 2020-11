Un nouveau centre sportif bruxellois sera construit le long du canal

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi le projet de construction d’un équipement sportif entre le quai des Armateurs et l’Allée Verte, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Celui-ci sera bâti sur un terrain de quelque 2600 m² situé le long du Bassin Vergote, au niveau de la courbe de giration du canal et qui appartient au Port de Bruxelles. Le futur bâtiment devra comprendre une salle multisports, une salle de gymnastique, une salle d’escalade, des terrains de padel et une cafétéria. La fin du chantier est prévue vers 2024-2025. La gestion du futur complexe sportif sera alors confiée à la ville de Bruxelles.