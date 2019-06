Un mois après les élections : les petites phrases qui résument le blocage

Nous sommes le 26 juin, soit un mois exactement après les élections. L’occasion de faire le point sur les négociations et sur la constitution de nouvelles majorités.

En communauté germanophone, comme souvent, ça n’a pas traîné. La coalition sortante a déjà été reconduite, avec toujours Oliver Paasch à sa tête.

En Région bruxelloise, les négociations ont débuté, avec le PS, Ecolo et Défi autour de la table côté francophone.

En revanche, aux autres niveaux de pouvoir, c’est nettement plus compliqué.

Casse-tête au Fédéral

A la Chambre, le Vlaams Belang est monté en flèche, et aucun parti francophone ne veut s’associer à lui. Ce qui a fait dire "il faut laisser passer un peu de temps pour que le bruit des votes se dissipe" au coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet, dans une évidente allusion aux heures sombres de notre histoire.

Deux informateurs ont quand même été désignés par le Roi. Et leur mission n’est pas aisée, car il y a beaucoup d’autres mariages impossibles, singulièrement celui entre la N-VA et le PS.

Interrogé par un journaliste sur les chances de 1 à 10 d’aboutir dans un délai raisonnable à la formation d’une nouvelle coalition, l’informateur Didier Reynders a eu cette réponse révélatrice : "de 1 à 10".

Difficile aussi en Wallonie

En Wallonie comme ailleurs, le cdH a choisi la voie de l’opposition suite à son échec électoral. Le président Maxime Prévot se donne 2 ans pour refonder le parti centriste. Coup de barre à gauche ou à droite ? "La question n’est pas left or right, mais right or wrong", a-t-il précisé.

Le PTB n’a pas été beaucoup plus loin dans les discussions, estimant que la "rupture" souhaitée ne serait pas au rendez-vous. Le porte-parole Raoul Hedebouw a justifié ce choix à sa manière : "Si on met tellement d’eau que ce beau petit vin rouge qu’est le PTB devient un mauvais rosé, de la piquette qu’on ne sait même pas boire au barbecue, ça ne sert à rien de nous demander de venir".

Réplique du président du PS, Elio Di Rupo : "Le Hedebouw Show, ça suffit, ça ne fait plus rire personne".

Suite à ces 2 refus, PS et Ecolo ont décidé de négocier ensemble, même si mathématiquement ils n’ont pas de majorité au parlement régional. La piste suivie actuellement, surprenante, est donc celle d’un gouvernement minoritaire, soutenu par quelques députés depuis les bancs de l’opposition.

Cette tentative de former une coalition "coquelicot", c’est "une formule originale qui répond à une situation compliquée", aux yeux de Jean-Marc Nollet, "de la créativité dans un paysage politique fragmenté", selon Paul Magnette, alors que pour Elio Di Rupo, "il faut faire son lit avec les draps que l’on a".

Du coup, les Bleus sont laissés sur le banc de touche, alors qu’ils sont pourtant incontournables pour former une majorité wallonne. "Il y a une très grande rancœur à l’égard du MR", a justifié Elio Di Rupo.

Chez les Réformateurs, cette mise au ban ne passe pas. "Quand on sort du bois avec un coquelicot, c’est qu’on n’a pas trouvé grand-chose", a ironisé Jean-Luc Crucke, appuyé par Georges-Louis Bouchez, "un gouvernement minoritaire, c’est comme recevoir une belle carte au restaurant, mais à chaque fois que vous commandez quelque chose, on vous dit que l’on n’a pas tous les ingrédients".

En résumé, au Fédéral comme en Wallonie, le déblocage ne semble pas pour tout de suite.