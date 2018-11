Un mois après les élections communales, où en sont les coalitions?

Cela fait un mois jour pour jour que les citoyens se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants politiques communaux. Toutes les coalitions sont-elles déjà mises en place dans les trois régions de Belgique ?

Wallonie

En théorie, en Wallonie, c'est le cas: dans toutes les communes, les partis au pouvoir devaient déposer leur pacte de majorité avant le 12 novembre. Pourtant, dans la pratique, deux communes font figure d'exception et elles se situent toutes les deux dans le Brabant wallon.

À Grez-Doiceau, deux pactes de majorité ont donc été déposés auprès du directeur général de la commune, ils seront soumis au vote du conseil le 3 décembre après l’installation des nouveaux élus. Le premier pacte est signé par la liste Alliance communale de Sybille de Coster-Bauchau (MR), la bourgmestre sortante, par l’Equipe (tendance socialiste) et par Ecolo. Le second a été déposé mercredi soir par la liste Avec Vous de l’ancien bourgmestre Alain Clabots, par Défis citoyens et par Ecolo.

À Wavre, la liste cdH a demandé de recompter les voix et le gouverneur de la province lui a donné son feu vert. Du coup, il faudra attendre la fin de cette semaine pour savoir quelle coalition va voir le jour.

Bruxelles

Dans la région bruxelloise aussi, toutes les communes ont leur majorité à l'exception de... Auderghem. La Liste du Bourgmestre (de Didier Gosuin) est arrivée largement en tête avec près de 48%, malgré une forte baisse (-4 sièges). On ne sait pour l'heure si DéFI va gouverner seul ou s'il va s'allier avec d'autres partis.

Flandre

En Flandre, la formation de coalitions prend plus de temps. Seize communes flamandes n'ont toujours pas de majorité. Parmi elles, des grandes villes, comme Anvers, Gand, Vilvorde ou Ostende.

À Anvers, Bart De Wever (N-VA), qui se qualifie de "formateur", mène toujours des négociations en toute discrétion. À Gand, les discussions sont au point mort après la sortie du cartel sp.a-Groen des négociations avec l'Open Vld et le CD&V. Dans la ville côtière d'Ostende, l'Open Vld de Bart Tommelein discute avec N-VA, le CD&V et Groen, mettant ainsi hors jeu l'actuel bourgmestre socialiste Johan Vande Lanotte.

En Flandre orientale, la commune de Ninove fait aussi beaucoup parler d'elle dans les médias : la liste Forza Ninove (Vlaams Belang) y a récolté 40% des voix. Il lui manque deux sièges pour former une majorité. Deux sièges, c'est justement ce dont dispose la N-VA, mais la N-VA a indiqué qu'elle n'apporterait pas son soutien à Forza Ninove.

Dans le nord du pays, la date butoir n'est pas le 12 novembre 2018, mais le 1er janvier 2019. Si aucune majorité n'est trouvée d'ici-là, la ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA) devra demander au gouverneur de la province concernée de désigner un formateur pour résoudre la situation. Ce cas de figure a déjà eu lieu à Denderleeuw lors des élections communales précédentes. Va-t-il se reproduire? Seul l'avenir nous le dira...