Un millier d'élèves dénoncent la mauvaise qualité de l'air autour de l'avenue Charles-Quint

L’avenue Charles-Quint, l’une des principales artères de Bruxelles, a été bloquée dans un seul sens durant deux heures ce matin, de 10 heures à midi. Un millier d’élèves des écoles du quartier y ont réalisé un flash mob, une danse géante, pour dénoncer la mauvaise qualité de l’air autour de cet axe très fréquenté qui relie la capitale au ring et à la E40 vers Gand et Ostende.

Ce rassemblement intitulé " Air for Schools " est organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité. C’est le collectif " Filter Café Filtré ", actif pour la protection de l’air depuis plusieurs années, qui en est à l’origine. Selon les organisateurs, ce quartier est l’un des plus pollués de la capitale : " C’est un des endroits les plus pollués de Bruxelles. Il y a les tunnels et c’est le prolongement de l’autoroute avec deux fois trois bandes pour les voitures " décrit Anne-Catherine Verdickt, l’une des organisatrices. Elle regrette aussi le manque d’espace dédié aux cyclistes et piétons.

Les organisateurs ont également rassemblé des élèves, parents d’élèves et des citoyens du coin pour dessiner l’avenue Charles Quint de leurs rêves : " Nous avons remis ces plans aux hommes politiques, aux échevins de la mobilité dans les différentes communes et aussi à la nouvelle ministre de la mobilité ".

Cet événement était organisé en collaboration avec Bruxelles Mobilité.