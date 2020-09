Un médecin généraliste francophone sur trois estime ne pas pouvoir faire face à une deuxième vague

La réponse est interpellante puisqu'un généraliste francophone sur 3 répond par la négative. Ils sont 28% seulement à estimer qu'ils pourront faire face à une deuxième vague avec autant d'implication qu'en mars dernier. Comme en témoigne Muriel Blomart, médecin généraliste à Mons : " Je ne pense pas qu'on ne soit pas prêt, mais on n'en peut plus. Si on doit vivre une deuxième vague, on la vivra. Mais il faudra arrêter certains jours si on veut survivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression de travailler comme en plein hiver. Ca ne m'est jamais arrivé."

A l'heure où l'on parle de plus en plus d'une nouvelle vague, un sondage a été mené par Medi-Sphere. La question posée aux médecins est la suivante : " la seconde vague : êtes-vous prêt(e)?".

Fatigués, physiquement et nerveusement. Tel est le sentiment de nombreux généralistes puisqu'ils sont 71% à faire ce constat. En cause : la charge de travail. Elle est intense et n'a pas fléchi pendant les vacances. La cadence est soutenue, non seulement à cause du nombre de dépistages demandé, mais aussi parce qu'il faut rattraper les consultations et les soins qui n'ont pas été prodigués.

Et même s'ils ont pris des vacances, ça ne leur a pas vraiment permis de recharger leurs batteries. Comme en témoigne la Dr Catherine Winant, une des directrices médicales des hôpitaux du groupe Jolimont, contactée par la revue médicale : " Je vois que 64% des médecins ont pris des congés. Moi-même, j'en ai pris, même si je suis toujours un peu fatiguée. Mais comme on peut le voir également, 29% des répondants ne sont pas encore partis et 7% n'ont pas eu le temps de prendre de vacances. Chez nous, certains chirurgiens n'en ont pas pris pour assurer le suivi de leurs patients. D'autres n'ont pas voulu arrêter parce qu'ils avaient été touchés financièrement par la crise." Une réalité dont on n'entend peu parler.