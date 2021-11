Un médecin a produit plus de 2000 faux certificats de vaccination en Wallonie. Il risque une peine de prison et la radiation

La Justice a été saisie lundi après la découverte de l’encodage de 2018 faux certificats de vaccination (Covid Safe Ticket) par un médecin wallon, indique l’AVIQ, l’Agence wallonne pour une Qualité de vie, ce mardi matin.

Une fraude au pass sanitaire détectée suite à des suspicions de falsifications comme l’a précisé ce matin Christie Morreale, ministre wallonne de la santé, au micro de Thomas Gadisseux sur La Première : "Nous nous sommes rendu compte du côté l’AVIQ et de la délégation générale Covid qu’il y avait des difficultés au niveau de l’encodage. On a remarqué que ce médecin a encodé des personnes venant des quatre coins de Wallonie et qu’il n’est, par ailleurs, pas allé chercher des doses dans un centre de vaccination ou dans une pharmacie".

Rupture de confiance

Cette tricherie a été possible grâce à l’accès au logiciel d’encodage de la vaccination par le médecin. Ce dernier se faisait payer en échange de fausse déclaration de vaccination : "Les médecins généralistes ou dans les centres de vaccination ont accès à Vaccinnet (le logiciel d’encodage de la vaccination, ndlr.) et peuvent encoder des personnes qui auraient dû être vaccinées mais qui ne l’ont pas été", poursuit la ministre. "C’est un acte extrêmement dangereux. Il y a une rupture de confiance avec ce médecin par rapport à toutes les personnes qui se décarcassent dans les centres de vaccination et dans les hôpitaux aujourd’hui".

Le médecin a depuis vu ses accès à Vaccinnet suspendus.

Un "scandale" qui n’est peut-être pas isolé

La ministre a également indiqué que d’autres contrôles sont effectués en ce moment auprès d’autres praticiens : "D’autres médecins font l’objet d’investigations très rapprochées et on imagine que dans les prochains jours, probablement dans de moindres mesures que ce cas-ci, d’autres anomalies seront détectées et poursuivies. On ne laissera rien passer". Des audits, enquêtes administratives et judiciaires sont en cours.

Une fraude passible d’emprisonnement

Du côté des Belges ayant bénéficié de cette fraude, leurs faux certificats de vaccination ont été suspendus : "Les personnes qui ont acheté ces faux certificats de vaccination pourront être poursuivies et elles ne peuvent déjà plus utiliser leur Covid Safe Ticket, qui a été suspendu ce matin. Nous allons leur écrire à chacun pour leur proposer de se faire vacciner dans un centre de vaccination" a ajouté la Ministre, avant de rappeler les risques que ces personnes font porter à la population de personnes vaccinées. "Elles font courir un danger à beaucoup de monde alors qu’aujourd’hui, 33 personnes meurent par jour du Covid. Venir faire courir un danger à toutes les personnes qui pensent que la personne en face d’elle a un risque moins important d’être malade, c’est évidemment des conséquences qui peuvent être très graves et elles sont passibles de prisons".

Le Parquet de Charleroi chargé de l’affaire

Du côté de la Justice, c’est au Parquet de Charleroi que l’affaire a été confiée. "Le médecin risque des poursuites devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de faux et usage de faux et, éventuellement, d’autres infractions, notamment la fraude informatique", explique Vincent Fiasse, Procureur du roi de Charleroi.

Les peines encourues ne sont pas négligeables. Celles qui sont susceptibles d’être appliquées dans le Code pénal pour faux et usage de faux, "c’est 5 à 10 ans", rappelle Vincent Fiasse.

L’ordre des médecins est aussi mis au courant

L’AVIQ a porté plainte à la fois contre le médecin mais aussi contre les faux vaccinés. L’Inami et l’Ordre des médecins vont également être saisis. D’autres suspicions de fraudes dans le chef de quelques médecins ont également été détectées.

L’Ordre des médecins a déjà réagi. Il sera "ferme, parce que des certificats médicaux doivent correspondre à la réalité", explique Benoît Dejemeppe, président de l’Ordre des médecins. "Les médecins doivent être conscients que la société a confiance en eux. Ils exercent une profession très particulière à ce point de vue là. Ils doivent rédiger des certificats médicaux avec objectivité et sincérité", poursuit le président de l’Ordre des médecins.

Le médecin qui se serait rendu coupable de fraude au Covid Safe Ticket risquerait aussi des soucis du côté médical. "Tout dépendra des circonstances, mais la sanction peut aller, effectivement, jusqu’à la radiation. Cela peut aussi être une suspension", précise Benoit Dejemeppe.

Une information partira également ce jour vers les centres de vaccination du pays.