Enseignement : un master en danse dès la rentrée prochaine

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret permettant l'organisation, dès la rentrée prochaine, d'un master spécifiquement dédié à la danse.

Inédit en Belgique francophone, et très attendu par le secteur, ce cursus offrira aux futurs chorégraphes, danseurs, scénographes et autres spécialités liées à la danse un cadre dédié de formation proposant une expertise de pointe dans le domaine. Cette formation de 2e cycle viendra compléter les différentes formations artistiques déjà existantes.

Ce master en Danse et Pratiques chorégraphiques s'organisera sur la base d'un partenariat entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur : l'INSAS et La Cambre assureront conjointement la diplomation, en collaboration avec le Conservatoire Royal de Bruxelles et l'ULB, tandis que Charleroi danse, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mettra à disposition ses installations à Charleroi et à Bruxelles.