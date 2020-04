Un masque pour chaque Belge ? La Défense chargée d’en acheter et distribuer 12 millions

C’était l’une des annonces de Sophie Wilmès, la Première ministre, ce vendredi : le masque sera obligatoire dans les transports en commun, à partir du 4 mai, pour les 12 ans et plus. Le gouvernement fédéral et les régions s’engageaient alors à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement.

Selon nos informations, la Défense a été chargée par le gouvernement fédéral d’acheter et distribuer 12 millions de masques en tissu.

Plus d’informations à venir.