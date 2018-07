Un jour dans l'info: 16 novembre 1996, le jour où Elio Di Rupo a failli sombrer

C'est l’histoire d’un complot raté. Ou plutôt d’une machination qui a failli réussir. En pleine affaire Dutroux, deux ministres sont accusé de pédophilie. Parmi eux Elio Di Rupo. L’affaire Trusgnach commence. Plus de 20 ans plus tard elle pèse toujours sur la politique belge. Le sujet était au coeur de "Un jour dans l'info", la série d'été de Jour Première, à écouter en intégralité ci-dessus.

Nous sommes le 16 novembre 1996. La Belgique se réveille dans la brume et la grisaille. Comme chaque jour les journaux sont distribués. Et comme presque chaque jour on y parle de sujet lourds et glauque. On y parle de l’affaire Dutroux qui vient d’éclater. La marche blanche de soutien aux victimes de la pédophilie vient d’avoir lieu, l’atmosphère est pesante. L’ambiance est à la méfiance. Les autorités sont suspectées de passivité voire de complicité envers les réseaux pédophiles.

C’est le grand déballage. Les accusations tombent, les dénonciations pleuvent. Ce jour là le 16 novembre dans 4 journaux du nord du pays, une nouvelle affaire de pédophilie est révélée. C’est devenu habituel. Mais nouveauté, elle implique cette fois ci, des ministres... La suite est à découvrir dans "Un jour dans l'info" grâce au lecteur audio dans cet article.

