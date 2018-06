Un jeune migrant guinéen meurt écrasé sous l'essieu d'un bus à Berchem-Sainte-Agathe

Le bus touristique sous lequel s'était dissimulée la victime est parti de la gare du Nord et devait se rendre vers le Royaume-Uni via Bruges. Avant de prendre la route, le conducteur avait déjà délogé des migrants qui tentaient de se cacher sous les essieux, selon la police. Un jeune Guinéen est néanmoins parvenu à s'y glisser et ses pieds qui en dépassaient ont été aperçus par un autre conducteur de bus dans l'avenue Charles-Quint, à Berchem-Sainte-Agathe. Ce conducteur en a avisé le chauffeur du bus sous lequel était dissimulée la victime. Le chauffeur a alors mis son véhicule à l'arrêt. C'est lors de cette manœuvre que la victime a été écrasée, en raison du système de freinage hydraulique du bus.La police est descendue sur place ainsi que les pompiers et il a fallu démonter une grande partie du bus pour désincarcérer la victime. Le chauffeur du bus a été entendu par le parquet, qui a ordonné une autopsie.