Un jeune homme wallon sur quatre admet conduire parfois sous l'influence de drogue

Un jeune homme wallon sur quatre, parmi les conducteurs âgés de 18 à 34 ans, admet prendre régulièrement le volant en étant sous l'emprise de la drogue, révèle la 7e "enquête nationale d'insécurité routière" de l'institut Vias, présentée lundi. Ce résultat étonnant, issu des réponses d'un échantillon représentatif de 6055 personnes majeures à un sondage effectué fin octobre - début novembre, place la problématique de la conduite sous l'influence de drogue sous les projecteurs au même titre que celle de l'alcool au volant, pointée du doigt quant à elle depuis de nombreuses années.

Au total, ce sont 5% des conducteurs, de tous âges, qui admettent avoir roulé au moins une fois, lors du mois écoulé, tout en étant sous l'influence d'une drogue. Un chiffre interpellant, surtout quand on le confronte aux "études qui ont montré que la conduite sous l'influence de cannabis double le risque d'accident mortel", pointe le ministre de la Mobilité François Bellot.

Les Wallons les plus concernés

Les différences entre Régions sont cependant flagrantes, tout comme celles entres conducteurs et conductrices et entre différentes tranches d'âge, ressort-il de l'étude. Les jeunes (18-34 ans) Wallons de sexe masculin sont ainsi les plus concernés: ils sont pas moins de 25% à admettre avoir conduit durant le mois écoulé après avoir pris de la drogue (17% si on compte filles et garçons ensemble), une pratique qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le temps de réaction face à un obstacle ou un événement imprévu. Sur la même tranche d'âge, ils sont 20%, jeunes femmes et hommes confondus, à être dans le même cas à Bruxelles, et 7% en Flandre.

L'institut Vias et le ministre Bellot indiquent espérer tous deux que l'analyse salivaire visant la détection de l'usage de drogues puisse rapidement être utilisée à grande échelle par la police.