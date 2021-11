Un immense silo en construction à la sucrerie de Fontenoy

Un des plus grands silos de Belgique est en cours de construction à la sucrerie Iscal à Fontenoy.

Cette nouvelle infrastructure en chiffres: 64 mètres de haut, 51 mètres de diamètre qui pourront stocker 80.000 tonnes de sucres pour un coût total de 28 millions d’euros.

Pour anticiper le marché

Un investissement qui permettra à l’entreprise Iscal de mieux anticiper le marché du sucre grâce à une plus grande capacité de stockage selon le chargé de communication d’Iscal, Pierre Vandeleene :"Actuellement nous avons deux silos. L’un d’une capacité de 6.000 tonnes et l’autre de 40.000 tonnes et nous voulons plus que doubler notre capacité de stockage. On produit 200.000 tonnes de sucres à l’année et avec un cinquième de capacité de stockage sur notre site de Fontenoy, on est très vite limité. Si on atteint cette capacité maximale, on est obligé de vendre notre sucre à un moment où le marché n’est pas toujours favorable donc un nouveau silo se justifie".

Des nuisances

Des travaux qui sont en cours et qui créent des nuisances sonores pour certains riverains, ce que confirme Pierre Vandeleene :"Pour l’instant, il y a des bruits de percussions puisque nous sommes en train d’enfoncer des pieux jusqu’à 12 mètres de profondeur. Il y a quand même 380 pieux à enfoncer soit une douzaine par jour mais je tiens à rassurer les riverains, à la fin du mois de novembre, tout devrait être terminé".

La fin complète des travaux est prévue pour septembre 2022.