Un gouvernement Coquelicot ? Au MR, c'est "game over"

Après le refus du PTB de soutenir un gouvernement wallon PS-Ecolo, l’accueil ne semble pas beaucoup plus chaleureux du côté du MR. Interrogées ce lundi matin à l’entrée du bureau du mouvement réformateur, plusieurs grosses pointures ont rejeté le contenu ou la méthode et parfois même les deux.

Le refus le plus clair vient de Jean-Luc Crucke, l’actuel ministre wallon des Finances, du Budget et de l’Energie que l’ont dit pourtant "ecolo-compatible". Pour lui, c’est "Game over". "C’est une note du cartel PS-Ecolo. La société civile, elle s’est exprimée le 26 mai et elle a dit que ce cartel n’avait pas la majorité", rappelle le ministre.

Même son de cloche du côté de Didier Reynders qui renvoie l’option minoritaire. "On lit toujours les notes qu’on nous envoie, mais sur la méthode, on ne partage pas du tout la façon dont ça s’est passé, donc il n’y aucune chance pour nous de soutenir un gouvernement minoritaire de l’extérieur", commente l’informateur royal au niveau fédéral. Pour Didier Reynders, monter dans un gouvernement wallon n’est pas exclu, mais ce sera aux conditions du MR. "Si on se retrouve autour d’une table, nous viendrons avec nos idées, nos propositions, notre programme. On est prêt à prendre des responsabilités mais pas à soutenir de l’extérieur une minorité qui reposerait uniquement sur des convergences entre PS et Ecolo."

Du côté de Daniel Bacquelaine, ministre des Pensions ou Jacqueline Galant, députée wallonne, on critique davantage la méthode que le fond de la note. "J’y vois surtout de la poudre aux yeux et du rêve, commente la bourgmestre de Jurbise, c’est un long catalogue mais il n’y a rien de chiffré. On va analyser cela maintenant au sein du parti." "On doit discuter au sein du parti, confirme Daniel Bacquelaine, mais personne n’est dupe sur le contenu et la méthodologie. Notre pays a besoin d’un gouvernement stable. La situation mérite mieux qu’une approche telle que proposée par le PS et Ecolo. Prétendre qu’on va faire un gouvernement minoritaire en contournant les élections, c’est assez particulier."