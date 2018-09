Un fonctionnaire sanctionnateur ne peut imposer une peine de travail

Un fonctionnaire sanctionnateur ne peut imposer une "prestation citoyenne" en guise de sanction administrative communale, a averti le Conseil d'Etat dans un avis sur une proposition de loi de la N-VA.

La prestation citoyenne est conçue comme une prestation d'intérêt général au bénéfice de la collectivité qui peut être prononcée au lieu d'une amende administrative. Elle ne peut excéder trente heures et peut servir de forme de réparation, par exemple en évacuant les déchets d'un dépôt clandestin. Elle implique l'accord du contrevenant.

Les nationalistes veulent que cette prestation citoyenne puisse être rendue obligatoire afin de mieux dissuader la récidive et d'éviter le problème de l'insolvabilité du débiteur.

Leur proposition visait donc à faire de la prestation citoyenne une sanction administrative à part entière.

Or, aux yeux du Conseil d'Etat, il s'agit là de "travail forcé ou obligatoire", à la manière des travaux d'intérêt général. Celui-ci n'est admis que s'il est une condamnation prononcée par un juge, sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et si l'individu condamné n'est pas mis à la disposition de personnes privées. Il ne peut donc être infligé par un fonctionnaire sanctionnateur.