Condamnation d'un fonctionnaire européen suite à des propos et une agression antisémite

Le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné un fonctionnaire européen pour incitation à la haine, et coups et blessures à caractère antisémite, rapporte Le Soir lundi. Le prévenu, qui a été condamné à verser 500 euros de dommage moral à la victime et un euro symbolique à Unia, devra suivre formation à la tolérance et à la lutte contre l'antisémitisme, entre autres.

Un fonctionnaire européen avait tenté d'étrangler une femme en la traitant de "sale Juive", un soir de juillet 2015. Dans son jugement, le tribunal estime que ces propos et faits sont d'autant plus condamnables qu'ils sont le fait d'un fonctionnaire européen, "de qui il peut être attendu un respect des valeurs prônées par la Constitution belge, qui se retrouvent dans la construction de l'Union européenne".

Une peine de trois ans

Le jour des faits, la victime, fonctionnaire européenne attablée à la terrasse d'un café, a vu arriver l'homme brandissant une plaque en métal portant la mention 'Mussolini' et l'a interpellé. L'individu a profèré des menaces, frappé la victime à la tête et tenté de l'étrangler.

Le lendemain, la victime a dépose plainte. Elle présentait un certificat médical attestant d'un trauma crânien, d'une commotion cérébrale et de douleurs sur la partie droite de la tête. Un jour plus tard, un témoin a aussi confirmé les coups et les propos insultants. L'auteur, lui, prétend ne se souvenir ni des uns ni des autres. Devant le tribunal, il a cependant reconnu qu'il était ivre et qu'il s'est retrouvé avec cette plaque métallique en main.

Le prévenu a été condamné à une peine probatoire de trois ans, durant laquelle il doit suivre une thérapie contre sa dépendance à l'alcool et une formation à la tolérance et à la lutte contre l'antisémitisme. Au civil, il est condamné à verser 500 euros de dommage moral à la victime et un euro symbolique à Unia.