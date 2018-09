Un exercice international de lutte contre les mines dès le 10 septembre en mer du Nord

Du 10 au 28 septembre, la Côte belge accueillera l'exercice international de lutte contre les mines "Sandy Coast 2018", annonce la Défense jeudi dans un communiqué. Différentes unités de l'OTAN participeront à cet exercice dirigé par l'Amirauté Benelux (ABNL). L'ABNL est l'état-major qui chapeaute la Marine belge et la Marine royale néerlandaise.

Réagir à une menace réelle d'un engin explosif sous-marin

"Divers objectifs sont poursuivis tels que le renforcement de la coopération internationale, l'augmentation de la capacité de déploiement des unités et l'entraînement à la mise en œuvre des navires par l'état-major", précise la Défense. L'objectif principal est toutefois "de maintenir et, dans la mesure du possible, d'améliorer la disponibilité opérationnelle, afin que les unités puissent réagir rapidement et de manière adéquate à une menace réelle d'un engin explosif sous-marin".

Les unités qui participeront pour le compte de la Belgique sont le navire de soutien A960 Godetia, les chasseurs de mines M916 Bellis et M917 Crocus et une équipe VSW (very shallow water) avec des drones sous-marins Remus.

Selon la Défense, les conditions sous-marines dans la zone d'exercice sont très difficiles. Par exemple, la visibilité sous l'eau est très limitée et le courant est souvent fort.

L'exercice "Sandy Coast" sera divisé en quatre phases. Après la phase de préparation, la phase de formation à l'amélioration du combat (CET) et à la formation à l'intégration de la force (FIT), des exercices permettant aux unités de travailler ensemble de manière transparente seront effectués.