Un élève du secondaire perd en moyenne 23 jours de cours par an

Combien de jours les élèves perdent-ils faute de profs pour donner le cours. Voilà la question de ce "Tout compte fait". Car voilà bien une question qui inquiète légitimement les parents d’élèves. Car oui, il y a bien pénurie dans certaines écoles. La pénurie est structurelle et relativement bien connue par l'administration de la Communauté française. Mais par contre, ce qui est moins connu, ce sont les conséquences de cette pénurie sur les élèves? Combien de cours ne sont pas donnés par an ? Combien d'heures de fourches, combien d'heures passées à l'étude? Combien d'heures ou de jours perdus à cause de l'absence de professeurs capables ou disponibles pour donner un cours? Tout compte fait, combien de jours d'école sont perdus par an faute de profs ?

Aucune donnée n'existe concernant les cas où les écoles n'ont pas trouvé de profs pour donner un cours que ce soit pour un remplacement d'un prof malade, ou tout simplement pour donner un cours. Pour obtenir ces données, il faudrait que chaque école tiennent une base de données des cours non donnés, et la fasse remonter à l'administration ce qui n'est pas le cas. A défaut de donner en haut, il faut partir d'en bas. Sur le terrain, le seul moyen fiable de comptabiliser les cours réellement donnés c'est le journal de classe de l'élève. Or, bien sûr, les journaux de classe ne sont pas centralisés (ce sera peut-être le cas un jour avec la généralisation du journal de classe électronique). Il faudrait donc recenser les journaux de classe des quelques 350 000 élèves du secondaire.

14 % des cours ne sont donc pas donnés. Soit 25 jours sur une année scolaire (183 jours). C'est une moyenne, sur un échantillon d'écoles. Il faut donc rester prudent. L'étude de l'inspection générale différencie les cours non dispensés pour motif organisationnel et non organisationnel. En clair, les cours manqués à cause de l'organisation d'une activité (comme les classes vertes) et ceux liés à l'absence de titulaire. C'est ceux là qui nous intéressent, ils représentent 6% des cours. Autrement dit, en moyenne sur base de cette étude, un élève loupe 6% des cours à cause de l'absence d'un prof. Soit 10 jours par an, 2h par semaine (sur une semaine type de 33h en secondaire supérieur).

Jours d'apprentissage "perdus"

6%, nous avons soumis ce chiffre à une dizaine de directeurs ou de pouvoirs organisateurs du secondaire. Dans tous les cas, nos interlocuteurs l'estimaient sous évalué. Certains nous ont donné leurs chiffres, mais ne veulent pas officiellement les diffuser de crainte de contre-publicité. Ainsi, un PO important, avec plusieurs écoles secondaires à Bruxelles nous livre un taux de cours non dispensé de l'ordre de 18%.

Ce chiffre de 6% est aussi mis en question par certaines associations de parents qui le juge bien en dessous de la réalité. Il faut en effet le relativiser. D'abord parce que ces 10 jours perdus s'ajoutent à d'autres. Ce sont les fameux jours blancs, les jours consacrés au conseil de classe après les examens. Ils ne sont pas compris dans l'étude car le rapport de l'inspection générale à immunisé les périodes d'examens.

Dans de nombreuses écoles, il y a en moyenne 10 jours blancs par an, (5 à Noël, 5 en juin). Il faut aussi y ajouter les 3 jours de journées pédagogiques. En plus des 10 jours d’absence des enseignants, on arrive à une moyenne de 23 jours "perdus" par an, tout motif confondu, soit un bon mois. 12% du temps de cours s'envole en fumée. Si on ajoute les examens et les cours non dispensés pour cause d'organisation (ces jours ne sont pas perdus, mais les cours ne sont pas donnés normalement) on arrive au chiffre de 25% des cours. Durant un quart du temps scolaire les cours ne sont pas donnés normalement. Pour les parents c'est ce chiffre là qui compte souvent le plus et qui suscite parfois des réactions très vives.

Une école n'est pas l'autre

Revenons à nos 10 jours perdus en moyenne à cause de l'absence d'un titulaire en classe. C'est un chiffre moyen qui rend très mal la situation dans certaines écoles. Car la pénurie est un phénomène qui touche certaines écoles en particulier. C'est ce que montre le fameux rapport de l'inspection générale.

10 jours par an d'absences de titulaires. C'est un chiffre global issu de l'analyse des journaux de classe qui prend en compte les absences de courtes durées et celle de longues durées, liées ou non à la situation de pénurie. L'inspection générale à donc isolé les écoles ou ce chiffre est élevé pour les analyser.