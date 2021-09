Un dimanche sans voiture calme et sans incident majeur à Bruxelles, selon un premier bilan

Un beau succès mais pas de foule

Par ailleurs, les activités organisées en marge de ce dimanche sans voiture ont connu un certain succès mais n'ont pas attiré la foule, d'après les premières observations rapportées aux services de la ministre.

"Pour la 21e fois, Bruxelles est devenue la plus grande zone sans voiture d'Europe", a commenté Elke Van den Brandt. "Les Bruxellois et Bruxelloises en ont pleinement profité. C'était merveilleux de voir autant de personnes savourer le calme et jouir de l'espace. Le dimanche sans voiture nous montre très bien le potentiel de Bruxelles si l'on répartit plus équitablement notre espace public. Et nous allons continuer à travailler là-dessus".

Concernant les chiffres précis des interventions médicales effectuées par les pompiers de Bruxelles durant cette journée spéciale, ils sont à la hausse en comparaison aux deux dernières éditions. "Le nombre total d'interventions médicales ce 19 septembre 2021 entre 09h30 et 19h00 est de 255, dont une centaine, comptée manuellement, pour des chutes à vélo et à trottinette", a indiqué dimanche soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. "La charge de travail était plus importante durant l'après-midi", a-t-il ajouté. "Il faut aussi préciser que certains malades et blessés qui, en temps normal, se rendent en voiture aux urgences, ont aujourd'hui fait appel à une ambulance".

En comparaison, le nombre total d'interventions médicales lors du dimanche sans voiture en 2020 était de 212, et en 2019 de 246, a indiqué Walter Derieuw.

Avec ses quelque 160 km² de superficie, la Région bruxelloise est la zone fermée aux voitures durant une journée la plus importante d'Europe. Depuis plus de vingt ans maintenant, le dimanche sans voiture à Bruxelles est l'occasion saisie par les habitants des dix-neuf communes de la Région pour profiter de l'espace des boulevards et des à vélo, à trottinette, en roller, à cheval ou à pied.