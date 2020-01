Un détenu de la prison de Saint-Gilles libéré par erreur

Un détenu de la prison de Saint-Gilles a été libéré le 24 décembre dernier par erreur, selon une information de la Dernière Heure mercredi. L'établissement pénitentiaire aurait mal compris un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. La porte-parole du parquet général de Bruxelles, Liliane Briers, indique mercredi à Belga qu'un arrêt avait été signifié au détenu via la prison, établissant uniquement que son appel était recevable, ce qui n'induisait pas qu'il soit libéré. L'erreur aurait donc été commise par la prison. Le parquet général de Bruxelles précise ne pas connaître la raison de l'erreur. L'arrêt peut avoir été mal lu, mal compris ou encore interprété comme une décision relative à la recevabilité d'une opposition et non d'un appel.

"La cour a donc jugé l'appel de ce prévenu recevable mais aucun arrêt n'avait encore été rendu sur le fond du dossier. Les débats doivent encore se tenir. Le prévenu a donc été re-cité devant la cour", a expliqué Liliane Briers.